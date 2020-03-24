Магазинам предписано регулировать потоки покупателей, за покупками ходить по одному 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Магазинам продуктов питания и аптекам в Литве предписано ограничить потоки покупателей, делать покупки запрещено группам более двух человек, между людьми в магазинах должна быть дистанция не менее двух метров.



Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.



В документе не сказано, как следует регулировать потоки покупателей.



Раньше магазинам было лишь рекомендовано регулировать потоки клиентов.



Магазины также обязаны дезинфицировать корзинки и тележки после использования их клиентами.



Они должны обеспечить, чтобы посетители в очередях соблюдали расстояние не менее одного метра между собой. Кроме того, покупателей следует поощрять платить не наличными. Магазинам продуктов питания и аптекам в Литве предписано ограничить потоки покупателей, делать покупки запрещено группам более двух человек, между людьми в магазинах должна быть дистанция не менее двух метров.Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.В документе не сказано, как следует регулировать потоки покупателей.Раньше магазинам было лишь рекомендовано регулировать потоки клиентов.Магазины также обязаны дезинфицировать корзинки и тележки после использования их клиентами.Они должны обеспечить, чтобы посетители в очередях соблюдали расстояние не менее одного метра между собой. Кроме того, покупателей следует поощрять платить не наличными. Также предписано, чтобы продавцы работали в каждой второй кассе, если между ними на соблюдено расстояние два метра.



Работникам магазинов следует обеспечить возможность не реже раза в два часа, а при необходимости и чаше, мыть руки мылом и тёплой водой, дезинфицировать их.



В случае необходимости рекомендуется оборудовать перегородки между работниками магазинов и клиентами.



Также запрещено делать покупки группами более двух человек.



"(...) члены семьи должны делать покупки по одному", – говорится в решении А. Вериги.



Торговые сети между тем утверждают, что потоки покупателей в магазинах стали меньше, а жёсткое регулирование, по их мнению, может дать противоположный результат – люди массово вынуждены будут ждать на улице в любую погоду. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: цены, контроль, минобороны, магазины, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1018 раз Комментарии