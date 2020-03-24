Магазинам предписано регулировать потоки покупателей, за покупками ходить по одному

Магазинам продуктов питания и аптекам в Литве предписано ограничить потоки покупателей, делать покупки запрещено группам более двух человек, между людьми в магазинах должна быть дистанция не менее двух метров.
Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.
В документе не сказано, как следует регулировать потоки покупателей.
Раньше магазинам было лишь рекомендовано регулировать потоки клиентов.
Магазины также обязаны дезинфицировать корзинки и тележки после использования их клиентами.
Они должны обеспечить, чтобы посетители в очередях соблюдали расстояние не менее одного метра между собой. Кроме того, покупателей следует поощрять платить не наличными.
Также предписано, чтобы продавцы работали в каждой второй кассе, если между ними на соблюдено расстояние два метра.
Работникам магазинов следует обеспечить возможность не реже раза в два часа, а при необходимости и чаше, мыть руки мылом и тёплой водой, дезинфицировать их.
В случае необходимости рекомендуется оборудовать перегородки между работниками магазинов и клиентами.
Также запрещено делать покупки группами более двух человек.
"(...) члены семьи должны делать покупки по одному", – говорится в решении А. Вериги.
Торговые сети между тем утверждают, что потоки покупателей в магазинах стали меньше, а жёсткое регулирование, по их мнению, может дать противоположный результат – люди массово вынуждены будут ждать на улице в любую погоду.
Работникам магазинов следует обеспечить возможность не реже раза в два часа, а при необходимости и чаше, мыть руки мылом и тёплой водой, дезинфицировать их.
В случае необходимости рекомендуется оборудовать перегородки между работниками магазинов и клиентами.
Также запрещено делать покупки группами более двух человек.
"(...) члены семьи должны делать покупки по одному", – говорится в решении А. Вериги.
Торговые сети между тем утверждают, что потоки покупателей в магазинах стали меньше, а жёсткое регулирование, по их мнению, может дать противоположный результат – люди массово вынуждены будут ждать на улице в любую погоду.