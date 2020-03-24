В Литве установлено ещё 19 случаев коронавируса, общее число – 187 /дополнено/

В Литве в понедельник установлено ещё 19 случаев коронавируса, общее число заразившихся выросло до 187, сообщает Минздрав.
Согласно сообщению, 15 новых случаев COVID-19 диагностировала Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Два человека изолированы в Паневежской больнице. 12 случаев установлено по пробам, взятым на мобильных пунктах в Вильнюсе.
Ещё два случая выявлены в лаборатории Каунасской клиники, один из них – по пробе с мобильного пункта в Каунасе.
Остальные два случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы.
В стране сделано более 2700 тестов.
От инфекции умер один человек – на прошлой неделе в Укмерге умерла женщина преклонного возраста.
Во всей Европе коронавирус унёс уже больше 10 тыс. жизней, больше всего – в Италии.
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Во вторник утром подтверждено, что коронавирусной инфекцией (COVID-19) впервые в Литве заразился ребёнок – инфекция диагностирована у трёхлетнего пациента, который сейчас выписан для лечения домой, сообщил Минздрав.
По его данным, коронавирус раньше диагностирован у отца ребёнка, который является врачом, сегодня ночью COVID-19 установлен и у матери ребёнка, тоже врача.
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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 753 новых случаев коронавируса, единственная смерть зафиксирована в минувшую пятницу в Литве, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 187 случаев, проверено 2734 человека, умер 1 человек.
Латвия: подтверждено 197 случаев, проверено 6806 человек.
Эстония: подтверждено 369 случаев, проверен 4041 человек.
* * *
Во вторник утром подтверждено, что коронавирусной инфекцией (COVID-19) впервые в Литве заразился ребёнок – инфекция диагностирована у трёхлетнего пациента, который сейчас выписан для лечения домой, сообщил Минздрав.
По его данным, коронавирус раньше диагностирован у отца ребёнка, который является врачом, сегодня ночью COVID-19 установлен и у матери ребёнка, тоже врача.
* * *
В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 753 новых случаев коронавируса, единственная смерть зафиксирована в минувшую пятницу в Литве, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 187 случаев, проверено 2734 человека, умер 1 человек.
Латвия: подтверждено 197 случаев, проверено 6806 человек.
Эстония: подтверждено 369 случаев, проверен 4041 человек.