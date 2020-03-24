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В Литве установлено ещё 19 случаев коронавируса, общее число – 187 /дополнено/

фото: bns.lt


В Литве в понедельник установлено ещё 19 случаев коронавируса, общее число заразившихся выросло до 187, сообщает Минздрав.

Согласно сообщению, 15 новых случаев COVID-19 диагностировала Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Два человека изолированы в Паневежской больнице. 12 случаев установлено по пробам, взятым на мобильных пунктах в Вильнюсе.

Ещё два случая выявлены в лаборатории Каунасской клиники, один из них – по пробе с мобильного пункта в Каунасе.

Остальные два случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы.

В стране сделано более 2700 тестов.

От инфекции умер один человек – на прошлой неделе в Укмерге умерла женщина преклонного возраста.
Во всей Европе коронавирус унёс уже больше 10 тыс. жизней, больше всего – в Италии.

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Во вторник утром подтверждено, что коронавирусной инфекцией (COVID-19) впервые в Литве заразился ребёнок – инфекция диагностирована у трёхлетнего пациента, который сейчас выписан для лечения домой, сообщил Минздрав.

По его данным, коронавирус раньше диагностирован у отца ребёнка, который является врачом, сегодня ночью COVID-19 установлен и у матери ребёнка, тоже врача.

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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 753 новых случаев коронавируса, единственная смерть зафиксирована в минувшую пятницу в Литве, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждено 187 случаев, проверено 2734 человека, умер 1 человек.

Латвия: подтверждено 197 случаев, проверено 6806 человек.

Эстония: подтверждено 369 случаев, проверен 4041 человек.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 марта, 11:19

Комментарии

Ирина
24 марта, 09:51
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Глобальный проект мировых мафиозных структур.
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