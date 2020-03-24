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Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.
По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек. Это на 50 умерших меньше, чем день назад, подчеркнул Боррелли.
Ранее сообщалось, что главными причинами высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могли стать демографические особенности страны и система тестирования, которая предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.
Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 63,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них более 6 тысяч случаев оказались смертельными, еще 7,4 тысячи пациентов вылечились. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших.
Всего в мире более 367 тысяч подтвержденных случаев заражения. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.
lenta.ru
Категории: здоровье, общество, чп и криминал, в Европе
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