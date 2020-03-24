Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад 🔊 Воспроизвести Фото: Antonio Calanni / AP



Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает



По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек. Это на 50 умерших меньше, чем день назад, подчеркнул Боррелли.



Ранее сообщалось, что главными причинами высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могли стать демографические особенности страны и система тестирования, которая предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.



Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 63,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них более 6 тысяч случаев оказались смертельными, еще 7,4 тысячи пациентов вылечились. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших.



Всего в мире более 367 тысяч подтвержденных случаев заражения. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира. Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд. Об этом заявил глава итальянского департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.По данным на понедельник, 23 марта, жертвами коронавируса в Италии за последние сутки стал 601 человек. Это на 50 умерших меньше, чем день назад, подчеркнул Боррелли.Ранее сообщалось, что главными причинами высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могли стать демографические особенности страны и система тестирования, которая предполагает проверку только пациентов с ярко выраженными симптомами.Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 63,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них более 6 тысяч случаев оказались смертельными, еще 7,4 тысячи пациентов вылечились. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших.Всего в мире более 367 тысяч подтвержденных случаев заражения. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира. lenta.ru Категории: здоровье, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: погибшие, Италия, пандемия, вирус — статья прочитана 216 раз Комментарии