Загрузка... Доктор Рошаль сравнил распространение коронавируса с репетицией биологической войны 🔊 Воспроизвести Леонид Рошаль Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости



Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль сравнил ситуацию с коронавирусом с репетицией биологической войны. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24», передает



«Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — сказал врач.



В этой связи он призвал «поднимать здравоохранение», поскольку «у нас [если] какая-то катастрофа бывает, и больного везут в Москву», которая, в свою очередь, также может «выйти из строя».



23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом. В «Единой России» анонсировали внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль сравнил ситуацию с коронавирусом с репетицией биологической войны. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия 24», передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.«Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность», — сказал врач.В этой связи он призвал «поднимать здравоохранение», поскольку «у нас [если] какая-то катастрофа бывает, и больного везут в Москву», которая, в свою очередь, также может «выйти из строя».23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. За последние сутки в Москве был зафиксирован 71 новый случай. Более половины зараженных находятся в столице. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом. В «Единой России» анонсировали внесение в Госдуму законопроекта об уголовной ответственности для сбегающих из-под карантина. Речь может идти о серьезных штрафах и исправительных работах. Загрузка... lenta.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: доктор, Рошаль, СМИ, пандемия, вирус География: Россия — статья прочитана 129 раз Комментарии