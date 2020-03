Загрузка... Лекарство от коронавируса успешно испытано во Франции 🔊 Воспроизвести



Французские ученые сообщили об успешных результатах клинического исследования действия комбинации двух существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина — против нового коронавируса SARS-CoV-2. Описание приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents, сообщает



На сегодняшний день не существует специальных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19. При этом в нескольких сотнях клинических испытаний, которые проводятся по всему миру, изучается действие на коронавирус SARS-CoV-2 существующих лекарств, одобренных для других показаний.



Французские ученые провели первые клинические исследования эффективности применения гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения COVID-19. Исследования проводились на базе инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета.



В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов, как с симптомами COVID-19, так и без, у которых было подтверждено носительство SARS-CoV-2 в пробе носоглотки. Из тех, кто не согласился на прием новых препаратов, составили контрольную группу из 16 человек, и им продолжали, как и раньше, назначать симптоматическое лечение и антибиотики для предотвращения бактериальной суперинфекции.



Оставшиеся 14 пациентов в течение десяти дней принимали перорально 200 миллиграмм сульфата гидроксихлорохина три раза в день. Шестеро из них, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции первые два дня по 500 миллиграмм азитромицина в день, а затем в течение четырех дней — по 250 миллиграмм. Все шестеро пациентов хорошо переносили комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце.



© Gautret et al., 2020 / IHU Méditerranée Infection Результаты клинических исследований. Процент пациентов с положительным носоглоточным тестом на коронавирус по дням: черный - контрольная группа, синий - пациенты, принимавшие только гидроксихлорохин, зеленый - пациенты, принимавшие гидроксихлорохин в сочетании с азитромицином



Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То есть, все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью вылечились.



Интересно и то, что одна пациентка, получавшая только гидроксихлорохин, и не излечившаяся, на восьмой день исследования начала принимать азитромицин, а на девятый день ее пробы на вирус были уже отрицательными.



