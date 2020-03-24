Карантин по-украински: киевлян - в автобус только по спецпропускам 🔊 Воспроизвести Очередь на автобусной остановке в одном из районов Киева



Из-за новых карантинных мер, введенных в столице Украины с понедельника, общественным транспортом могут пользоваться только люди со спецпропуском и в масках. Киевское метро, которое обычно перевозило 1,3 млн пассажиров в сутки, закрыто уже неделю, сообщает



С 23 марта в трамвай, автобус или троллейбус зайти могут только сотрудники организаций, работа которых признана критически важной для города. Из-за новых карантинных мер, введенных в столице Украины с понедельника, общественным транспортом могут пользоваться только люди со спецпропуском и в масках. Киевское метро, которое обычно перевозило 1,3 млн пассажиров в сутки, закрыто уже неделю, сообщает ВВС С 23 марта в трамвай, автобус или троллейбус зайти могут только сотрудники организаций, работа которых признана критически важной для города.



Но их успели оформить не всем, хотя мэр Киева Виталий Кличко пообещал предоставить документы еще в субботу. "Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут", - сказал Кличко.







По данным на утро понедельника Киевская городская администрация выдала 97 тыс. специальных билетов и предоставить еще 30 тыс.



Специальный билет, по которому можно попать в общественный транспорт, выглядит так



Первый заместитель руководителя киевской администрации призвал киевлян, которые не работают в критически важных отраслях, не штурмовать автобусы, троллейбусы и трамваи.



"Останьтесь дома! Если есть крайняя необходимость выехать в город, пользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом ваших предприятий", - сказал Николай Поворозник.



С ночной смены пешком



Корреспондент Украинской службы Би-би-си побывала на конечной остановке автобуса одного из автобусов, который ходит с восточной окраины Киева в центр, к Политехническому институту.







Фотографии этой остановки на прошлой неделе облетели соцсети и СМИ. Толпы горожан с боем пробивались в автобусы, невзирая на официальное ограничение: до 10 человек в салоне.



В понедельник рано утром очередь тут тоже была, но в ней было не больше 20 пассажиров — все в масках или респираторах.



Контролеры и полиция разрешали заходить в салон только тем, кто предъявляет пропуск. Почти у всех они были, у некоторых электронные — в смартфоне.



За час корреспондент Би-би-си всё же увидела двух человек, которые не смогли попасть в автобус. Попутные машины предлагали желающим добраться на правый берег Днепра за 200 гривен (примерно 7 долларов или 574 руб.).







Киевлянка, которой не разрешили зайти в автобус, жалуется, что у нее на работе просто не успели сделать пропуск. При этом ехала она не на работу, а домой с ночной смены.



"Если сейчас не поеду попуткой, пойду пешком. Через полчаса дойду, но 118-й автобус идет на правый берег. Что делать людям, которым дальше ехать - не представляю", - возмущается она.



Оставайтесь дома!



"Призыв оставаться дома означает оставаться дома! - заявил накануне мэр Кличко. - Не надо устраивать шашлыки в парках, водить детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам".



Однако ограничения не касаются передвижений в личном автотранспорте, добавил он.



С 17 марта в Киеве объявлен карантин: работа метро и всех развлекательных заведений, кафе, ресторанов и торговых центров остановилась.



Минздрав и мэрия Киева заранее сообщили, что некоторые службы такси решили бесплатно возить медиков, которые никак иначе не могут добраться на работу во время карантина.



По состоянию на вечер 22 марта коронавирус выявлен у 73 жителей Украины. Наихудшая ситуация в Киеве, где подтверждены 29 случаев, из них 20 - за одни последние сутки.



Далее по числу заболевших коронавирусом - Черновецкая область на западе страны — 25 случаев. К ним относятся медработники, спасатели, правоохранители, специалисты ЖКХ, продавцы продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий. Но даже этих людей пускают в салон только по предъявлении спецпропуска.Но их успели оформить не всем, хотя мэр Киева Виталий Кличко пообещал предоставить документы еще в субботу. "Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут", - сказал Кличко.По данным на утро понедельника Киевская городская администрация выдала 97 тыс. специальных билетов и предоставить еще 30 тыс.Первый заместитель руководителя киевской администрации призвал киевлян, которые не работают в критически важных отраслях, не штурмовать автобусы, троллейбусы и трамваи."Останьтесь дома! Если есть крайняя необходимость выехать в город, пользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом ваших предприятий", - сказал Николай Поворозник.Корреспондент Украинской службы Би-би-си побывала на конечной остановке автобуса одного из автобусов, который ходит с восточной окраины Киева в центр, к Политехническому институту.Фотографии этой остановки на прошлой неделе облетели соцсети и СМИ. Толпы горожан с боем пробивались в автобусы, невзирая на официальное ограничение: до 10 человек в салоне.В понедельник рано утром очередь тут тоже была, но в ней было не больше 20 пассажиров — все в масках или респираторах.Контролеры и полиция разрешали заходить в салон только тем, кто предъявляет пропуск. Почти у всех они были, у некоторых электронные — в смартфоне.За час корреспондент Би-би-си всё же увидела двух человек, которые не смогли попасть в автобус. Попутные машины предлагали желающим добраться на правый берег Днепра за 200 гривен (примерно 7 долларов или 574 руб.).Киевлянка, которой не разрешили зайти в автобус, жалуется, что у нее на работе просто не успели сделать пропуск. При этом ехала она не на работу, а домой с ночной смены."Если сейчас не поеду попуткой, пойду пешком. Через полчаса дойду, но 118-й автобус идет на правый берег. Что делать людям, которым дальше ехать - не представляю", - возмущается она."Призыв оставаться дома означает оставаться дома! - заявил накануне мэр Кличко. - Не надо устраивать шашлыки в парках, водить детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам".Однако ограничения не касаются передвижений в личном автотранспорте, добавил он.С 17 марта в Киеве объявлен карантин: работа метро и всех развлекательных заведений, кафе, ресторанов и торговых центров остановилась.Минздрав и мэрия Киева заранее сообщили, что некоторые службы такси решили бесплатно возить медиков, которые никак иначе не могут добраться на работу во время карантина.По состоянию на вечер 22 марта коронавирус выявлен у 73 жителей Украины. Наихудшая ситуация в Киеве, где подтверждены 29 случаев, из них 20 - за одни последние сутки.Далее по числу заболевших коронавирусом - Черновецкая область на западе страны — 25 случаев. bbc.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Украина, Киев — статья прочитана 149 раз Комментарии