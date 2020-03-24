FAZ: Россия и Китай помогли Италии раньше европейцев — и она этого не забудет 🔊 Воспроизвести Reuters



Проявления солидарности и взаимопомощи между европейскими странами в борьбе с коронавирусом сейчас скорее редки, отмечает журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. Россия и Китай пришли на помощь Италии быстрее, чем некоторые партнёры по ЕС, — и, вероятно, в будущем итальянцы будут думать об этих странах лучше, чем прежде. Напротив, отношения с партнёрами по ЕС могут ухудшиться, полагает автор статьи.



Насколько самоотверженны европейцы? Таким вопросом задался корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер. По его замечанию, Китай и Россия реагируют на трудное положение в Европе быстрее, чем некоторые страны ЕС. Более того, они помогают — и это будет иметь свои последствия. Насколько самоотверженны европейцы? Таким вопросом задался корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Клаус-Дитер Франкенбергер. По его замечанию, Китай и Россия реагируют на трудное положение в Европе быстрее, чем некоторые страны ЕС. Более того, они помогают — и это будет иметь свои последствия.



Благодаря такому решению пациентов не придётся перевозить военными самолётами на юго-запад Франции — им предстоит совершить лишь сравнительно короткую и, возможно, спасительную поездку через Рейн.



Это хороший знак и потому, что до сих пор подобных проявлений добрососедства наблюдается немного, подчёркивает немецкая газета. В действительности европейцы менее самоотверженны, чем обещали быть в речах и договорах о партнёрстве, сожалеет журналист. Те, кто получил из-за границы помощь, наверняка будут вспоминать об этом с благодарностью, когда эпидемия останется позади.



Это касается и Италии, которая так тяжело пострадала от вируса COVID-19. В страну уже прибыли поставки медицинского инвентаря из Китая. Теперь сообщается об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. В связи с тем, что многие итальянцы на фоне ужасающей статистики смертности и без того чувствуют себя брошенными на произвол судьбы своими европейскими партнёрами и, в том числе, Германией, китайская и российская помощь точно не останется недооценённой, уверен автор статьи.



По его мнению, вместе с этой помощью доставлено и политическое послание: с европейской помощью одной из стран — основателей ЕС и стране НАТО, в особенно сильно пострадавших регионах которой больницы уже давно не справляются, а медицинского персонала не хватает, дело обстоит не лучшим образом, в то время как «коммунистический Китай и авторитарно управляемая Россия» уже отреагировали на тяжёлое положение итальянцев.



Независимо от того, предложили ли Москва и Пекин помощь сами, или их о ней попросили, отношение итальянцев к обеим поддержавшим их странам в будущем, вероятнее всего, изменится в лучшую сторону. И отношение Италии к «старым» партнёрам тоже может измениться, однако уже не так позитивно, предостерегает корреспондент Frankfurter Allgemeine.



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Комментируя прибытие в Италию первой партии российской военно-гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом — политик и бывший член обеих палат итальянского парламента Антонио Рацци потребовал «немедленного снятия» антироссийских санкций:



— Италия и итальянцы очень близки России, и ваша помощь высоко ценится нами! ЕС и НАТО всегда завидовали нам [итальянцам] — у нас больше потенциал, мы очень решительны. Я считаю, что санкции против России должны быть немедленно отменены — иначе мы покинем ЕС! — сообщил «КП» Антонио Рацци.



Этот видный политик является ближайшим соратником лидера партии «Вперёд, Италия», экс-премьера Сильвио Берлускони, сообщает Власти немецкого Штутгарта приняли решение принять на медицинское обслуживание наиболее тяжело больных пациентов с коронавирусом из Эльзаса, потому что в Германии есть необходимое для поддержания жизни оборудование. Это прекрасный знак не знающего границ соседского сотрудничества во времена кризиса и нужды, отмечает автор статьи.Благодаря такому решению пациентов не придётся перевозить военными самолётами на юго-запад Франции — им предстоит совершить лишь сравнительно короткую и, возможно, спасительную поездку через Рейн.Это хороший знак и потому, что до сих пор подобных проявлений добрососедства наблюдается немного, подчёркивает немецкая газета. В действительности европейцы менее самоотверженны, чем обещали быть в речах и договорах о партнёрстве, сожалеет журналист. Те, кто получил из-за границы помощь, наверняка будут вспоминать об этом с благодарностью, когда эпидемия останется позади.Это касается и Италии, которая так тяжело пострадала от вируса COVID-19. В страну уже прибыли поставки медицинского инвентаря из Китая. Теперь сообщается об отправке восьми мобильных бригад с вирусологами и врачами из России. В связи с тем, что многие итальянцы на фоне ужасающей статистики смертности и без того чувствуют себя брошенными на произвол судьбы своими европейскими партнёрами и, в том числе, Германией, китайская и российская помощь точно не останется недооценённой, уверен автор статьи.По его мнению, вместе с этой помощью доставлено и политическое послание: с европейской помощью одной из стран — основателей ЕС и стране НАТО, в особенно сильно пострадавших регионах которой больницы уже давно не справляются, а медицинского персонала не хватает, дело обстоит не лучшим образом, в то время как «коммунистический Китай и авторитарно управляемая Россия» уже отреагировали на тяжёлое положение итальянцев.Независимо от того, предложили ли Москва и Пекин помощь сами, или их о ней попросили, отношение итальянцев к обеим поддержавшим их странам в будущем, вероятнее всего, изменится в лучшую сторону. И отношение Италии к «старым» партнёрам тоже может измениться, однако уже не так позитивно, предостерегает корреспондент Frankfurter Allgemeine.Комментируя прибытие в Италию первой партии российской военно-гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом — политик и бывший член обеих палат итальянского парламента Антонио Рацци потребовал «немедленного снятия» антироссийских санкций:— Италия и итальянцы очень близки России, и ваша помощь высоко ценится нами! ЕС и НАТО всегда завидовали нам [итальянцам] — у нас больше потенциал, мы очень решительны. Я считаю, что санкции против России должны быть немедленно отменены — иначе мы покинем ЕС! — сообщил «КП» Антонио Рацци.Этот видный политик является ближайшим соратником лидера партии «Вперёд, Италия», экс-премьера Сильвио Берлускони, сообщает КП russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, санкции, вирус, Италия — статья прочитана 167 раз Комментарии