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В Италию отправлен четырнадцатый самолёт ВКС России с военными и техникой





Четырнадцатый военно-транспортный самолёт ВКС России взял курс на Италию для оказания помощи в противодействии эпидемии коронавируса, сообщает сегодня, 23 марта, ИА REGNUM со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.

На борту самолёта — спецтехника и военные специалисты.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии наиболее угрожающая обстановка с распространением коронавируса. По количеству смертей от этой болезни Италия уже обогнала Китай. По числу заразившихся людей страна на первом месте в Европе.

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А что об этом сообщает, например, популярный литовский портал ru.delfi.lt, часто и густо пишущий о России?
Вот его публикации в разделе "За рубежом".

23 марта

По состоянию на 19.00 по литовскому времени никаких статей за понедельник в этом разделе не появилось.

22 марта

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Два землетрясения в Хорватии за сутки. Паники нет, но режим карантина рухнул

Власти Италии объявили "чрезвычайное экономическое положение" до 3 апреля

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21 марта

В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки

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Публикаций за 18-20 марта в этом разделе обнаружено не было.

17 марта

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

КСТАТИ

Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Россия, помощь, Италия, самолет, коронавирус
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добавлена сегодня, 23 марта, 19:15

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