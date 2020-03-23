В Италию отправлен четырнадцатый самолёт ВКС России с военными и техникой

Четырнадцатый военно-транспортный самолёт ВКС России взял курс на Италию для оказания помощи в противодействии эпидемии коронавируса, сообщает сегодня, 23 марта, ИА REGNUM со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ.
На борту самолёта — спецтехника и военные специалисты.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Московской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Италии наиболее угрожающая обстановка с распространением коронавируса. По количеству смертей от этой болезни Италия уже обогнала Китай. По числу заразившихся людей страна на первом месте в Европе.
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А что об этом сообщает, например, популярный литовский портал ru.delfi.lt, часто и густо пишущий о России?
Вот его публикации в разделе "За рубежом".
23 марта
По состоянию на 19.00 по литовскому времени никаких статей за понедельник в этом разделе не появилось.
22 марта
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Два землетрясения в Хорватии за сутки. Паники нет, но режим карантина рухнул
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек, умерших более 13 тысяч
21 марта
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Публикаций за 18-20 марта в этом разделе обнаружено не было.
17 марта
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
КСТАТИ
Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.
23 марта
По состоянию на 19.00 по литовскому времени никаких статей за понедельник в этом разделе не появилось.
22 марта
Меркель решила уйти на домашний карантин
Два землетрясения в Хорватии за сутки. Паники нет, но режим карантина рухнул
Власти Италии объявили "чрезвычайное экономическое положение" до 3 апреля
1,5 млн британцев из групп риска отправили на принудительный трехмесячный карантин
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Власти Германии намерены поддержать экономику сотнями миллиардов евро
Эксперты предупреждают о коллапсе системы здравоохранения Испании
В Италии закрываются все предприятия, кроме жизненно важных
США вышли на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом
Назван средний инкубационный период коронавируса и найден его новый необычный симптом - аносмия или гипосмия
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч человек, умерших более 13 тысяч
21 марта
В Италии почти 800 погибших от коронавируса за сутки
В Грузии на месяц объявлено чрезвычайное положение
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
В Москве закрывают фитнес-центры, бассейны и аквапарки из-за коронавируса
Ватикан отпустит все грехи заразившимся коронавирусом и врачам
Британские ученые объяснили, зачем нужен жесткий карантин и сколько жертв будет при мягком
Публикаций за 18-20 марта в этом разделе обнаружено не было.
17 марта
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
КСТАТИ
Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.