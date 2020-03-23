В Италию отправлен четырнадцатый самолёт ВКС России с военными и техникой

Вот его публикации в разделе "За рубежом".23 мартаПо состоянию на 19.00 по литовскому времени никаких статей за понедельник в этом разделе не появилось.Публикаций зав этом разделе обнаружено не было.Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта.