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В России призвали запретить ремонтные работы в период карантина
Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что на время пандемии коронавируса, пока многие сотрудники работают из дома удалённо, следует ограничить ремонтные работы в дневное время, сообщает ЛАЙФ.
— Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема [для обсуждения], — сказала Хованская в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Хованская отметила, что следует обратиться в Правительство Москвы, чтобы в закон о тишине немедленно внесли соответствующие поправки. Она подчеркнула, что самое важное — это здоровье.
Напомним, ранее аналитики рассказали о росте спроса на дрели у сотрудников на удалёнке. Также пользователи соцсетей, перешедшие на работу из дома, стали жаловаться, что не могут спокойно работать из-за шума от ремонтных работ у соседей.
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life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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