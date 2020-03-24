Загрузка... В России призвали запретить ремонтные работы в период карантина 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что на время пандемии коронавируса, пока многие сотрудники работают из дома удалённо, следует ограничить ремонтные работы в дневное время, сообщает



— Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема [для обсуждения], — сказала Хованская в эфире радиостанции "Говорит Москва".



Хованская отметила, что следует обратиться в Правительство Москвы, чтобы в закон о тишине немедленно внесли соответствующие поправки. Она подчеркнула, что самое важное — это здоровье.



Напомним, ранее аналитики рассказали о росте спроса на дрели у сотрудников на удалёнке. Также пользователи соцсетей, перешедшие на работу из дома, стали жаловаться, что не могут спокойно работать из-за шума от ремонтных работ у соседей. Председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская заявила, что на время пандемии коронавируса, пока многие сотрудники работают из дома удалённо, следует ограничить ремонтные работы в дневное время, сообщает ЛАЙФ — Сейчас идут более серьёзные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда ещё мешают на компьютере работать удалённо — это уже тема [для обсуждения], — сказала Хованская в эфире радиостанции "Говорит Москва".Хованская отметила, что следует обратиться в Правительство Москвы, чтобы в закон о тишине немедленно внесли соответствующие поправки. Она подчеркнула, что самое важное — это здоровье.Напомним, ранее аналитики рассказали о росте спроса на дрели у сотрудников на удалёнке. Также пользователи соцсетей, перешедшие на работу из дома, стали жаловаться, что не могут спокойно работать из-за шума от ремонтных работ у соседей. Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 41 раз Комментарии