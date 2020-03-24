Мы слишком бедны. Аваков предупредил украинцев о возможном голоде

Он отметил, что многие его соотечественники живут "от зарплаты до зарплаты", однако карантин может оставить их семьи без дохода, сообщает ЛАЙФ.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что из-за массового закрытия предприятий на фоне распространения коронавируса в стране может начаться голод, так как большинство граждан "живут, не имея существенных финансовых накоплений". Своими опасениями он поделился в "Фейсбуке".
— Пройдёт месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства, — отметил он.
Аваков добавил, что власти активно обсуждают этот вопрос и надеются найти решение в ближайшее время. Со своей стороны он предлагает ввести специальные выплаты из госбюджета для тех, кто остался без работы в период карантина. Сумму таких выплат он оценивает примерно в 7300–8800 рублей.
Также министр считает, что на период карантина можно ввести льготы по уплате коммунальных платежей, урезав их на 50−75%, а также запретить госпредприятиям увольнять сотрудников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска.
— Я не фантазёр и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам — денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придётся на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги, — заявил он.
Мы, к сожалению, слишком бедны как страна для этого, но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек, - сказал Арсен Аваков
Среди таких мер он отметил пересмотр бюджета и формирование стабилизационного фонда для финансирования антикризисных мер, увеличение дефицита бюджета, заключение нового соглашения с Международным валютным фондом и проведение реструктуризации внешних долгов Незалежной.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, ссылаясь на беседу с "очень хорошим" мэром одного из крупных городов, заявил, что Украина — на грани развала из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
— Я не фантазёр и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам — денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придётся на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги, — заявил он.
Мы, к сожалению, слишком бедны как страна для этого, но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек, - сказал Арсен Аваков
Среди таких мер он отметил пересмотр бюджета и формирование стабилизационного фонда для финансирования антикризисных мер, увеличение дефицита бюджета, заключение нового соглашения с Международным валютным фондом и проведение реструктуризации внешних долгов Незалежной.
Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, ссылаясь на беседу с "очень хорошим" мэром одного из крупных городов, заявил, что Украина — на грани развала из-за кризиса, вызванного коронавирусом.