Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Овен



Постарайтесь не болтать лишнего на деловых переговорах, лучше больше слушайте. И не обольщайтесь в среду и в четверг, сколь бы заманчиво ни выглядели предложения, скорее всего, вас обманут. В выходные избегайте ненужных трат.



Телец



В первой половине недели вам не избежать денежных затруднений, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Хорошие финансовые новости порадуют вас ближе к выходным.



Близнецы



Вероятны крупные денежные поступления. Так что вы вполне можете позволить себе купить нечто модное и недешевое или отправится в путешествие, при этом не экономить, а выбрать дорогой отель и удобный рейс. Постарайтесь не болтать лишнего на деловых переговорах, лучше больше слушайте. И не обольщайтесь в среду и в четверг, сколь бы заманчиво ни выглядели предложения, скорее всего, вас обманут. В выходные избегайте ненужных трат.В первой половине недели вам не избежать денежных затруднений, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Хорошие финансовые новости порадуют вас ближе к выходным.Вероятны крупные денежные поступления. Так что вы вполне можете позволить себе купить нечто модное и недешевое или отправится в путешествие, при этом не экономить, а выбрать дорогой отель и удобный рейс. Рак



Неделя обещает подарить удачные деловые переговоры и повышение по службе. В выходные можете не экономить и приобрести качественные вещи. Пусть дороже, но ведь от этого будет зависеть срок их службы.



Лев



Начало недели подходит для ремонта, строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться старые финансовые проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в авантюрные истории, которые грозят опустошить ваш кошелек.



Дева



Финансовое положение начинает радовать вас. Вы получите прибыль, что позволит почувствовать себя хозяином положения. Вашу активность и инициативу на работе может заметить и вознаградить начальство. Проверьте сроки действия кредитной карты, не пора ли ее менять.



Весы



Не отказывайтесь от работы. Ваше трудолюбие и творческий подход будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток коммерческого успеха. Главное - не тормозить.



Скорпион



Вас ждут выгодные проекты, заказы и предложения. Вы получите солидную прибыль уже в начале недели. Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. В выходные стоит купить подарок для любимого человека.



Стрелец



Постарайтесь распланировать свои затраты. Отталкивайтесь от реальной суммы, постарайтесь не занимать деньги в долг, в этом нет реальной необходимости. Ваше финансовое положение сейчас вполне стабильно.



Козерог



Возможны новые денежные поступления уже в начале недели. Если же вам покажется, что на работе вам слишком мало платят, то посмотрите на ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои места. В пятницу лучше повременить с покупками и тратами на развлечения.



Водолей



Не исключены финансовые затруднения. Сейчас лучше пореже ходить в магазин и покупать нужно только самое необходимое. Четверг может преподнести приятный сюрприз - незапланированные деньги окажутся весьма кстати.



Рыбы



Новое страстное увлечение на этой неделе грозит здорово облегчить ваш кошелек. Не поддавайтесь соблазну. В четверг и субботу остерегайтесь обмана и телефонных мошенников. В конце недели трудный период завершится, на горизонте замаячат выгодные сделки.



Источник: belta.by Неделя обещает подарить удачные деловые переговоры и повышение по службе. В выходные можете не экономить и приобрести качественные вещи. Пусть дороже, но ведь от этого будет зависеть срок их службы.Начало недели подходит для ремонта, строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться старые финансовые проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в авантюрные истории, которые грозят опустошить ваш кошелек.Финансовое положение начинает радовать вас. Вы получите прибыль, что позволит почувствовать себя хозяином положения. Вашу активность и инициативу на работе может заметить и вознаградить начальство. Проверьте сроки действия кредитной карты, не пора ли ее менять.Не отказывайтесь от работы. Ваше трудолюбие и творческий подход будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток коммерческого успеха. Главное - не тормозить.Вас ждут выгодные проекты, заказы и предложения. Вы получите солидную прибыль уже в начале недели. Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. В выходные стоит купить подарок для любимого человека.Постарайтесь распланировать свои затраты. Отталкивайтесь от реальной суммы, постарайтесь не занимать деньги в долг, в этом нет реальной необходимости. Ваше финансовое положение сейчас вполне стабильно.Возможны новые денежные поступления уже в начале недели. Если же вам покажется, что на работе вам слишком мало платят, то посмотрите на ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои места. В пятницу лучше повременить с покупками и тратами на развлечения.Не исключены финансовые затруднения. Сейчас лучше пореже ходить в магазин и покупать нужно только самое необходимое. Четверг может преподнести приятный сюрприз - незапланированные деньги окажутся весьма кстати.Новое страстное увлечение на этой неделе грозит здорово облегчить ваш кошелек. Не поддавайтесь соблазну. В четверг и субботу остерегайтесь обмана и телефонных мошенников. В конце недели трудный период завершится, на горизонте замаячат выгодные сделки. Категории: общество Ключевые слова: гороскоп, Гороскоп на неделю — статья прочитана 161 раз Комментарии