Срочникам в армии Литвы отменили увольнения из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA



Глава оборонного ведомства подчеркнул, что литовские солдаты являются "последним резервом", если чрезвычайная ситуация затянется. Солдатам-срочникам Вооруженных сил Литвы перестали давать увольнения на выходные дни из-за пандемии коронавируса, сообщает RuBaltic.ru и



Министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что такие меры были приняты, чтобы свести к минимуму контакты с гражданскими лицами. Кроме того, по словам министра, солдаты – это "последний резерв", если ситуация с коронавирусом не изменится.



Также Кароблис отметил, что власти Литвы постараются сохранить в следующем году военные расходы на уровне двух процентов ВВП. По мнению министра, после преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией, Литва вернется к решению вопроса о наращивании военного бюджета до 2,5 процента ВВП к 2030 году.



В Литве коронавирусом заразились 160 человек. С 16 по 30 марта в стране объявлен карантин, который, скорее всего, будет продлен.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается более 290 тысяч заболевших. Из них почти 13 тысяч умерли. Вирусом поражены 186 стран. 11 марта заболевание было объявлено пандемией. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что литовские солдаты являются "последним резервом", если чрезвычайная ситуация затянется. Солдатам-срочникам Вооруженных сил Литвы перестали давать увольнения на выходные дни из-за пандемии коронавируса, сообщает RuBaltic.ru и Sputnik Литва со ссылкой на литовские СМИ.Министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что такие меры были приняты, чтобы свести к минимуму контакты с гражданскими лицами. Кроме того, по словам министра, солдаты – это "последний резерв", если ситуация с коронавирусом не изменится.Также Кароблис отметил, что власти Литвы постараются сохранить в следующем году военные расходы на уровне двух процентов ВВП. По мнению министра, после преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией, Литва вернется к решению вопроса о наращивании военного бюджета до 2,5 процента ВВП к 2030 году.В Литве коронавирусом заразились 160 человек. С 16 по 30 марта в стране объявлен карантин, который, скорее всего, будет продлен.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается более 290 тысяч заболевших. Из них почти 13 тысяч умерли. Вирусом поражены 186 стран. 11 марта заболевание было объявлено пандемией. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии