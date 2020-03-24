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Срочникам в армии Литвы отменили увольнения из-за коронавируса
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что литовские солдаты являются "последним резервом", если чрезвычайная ситуация затянется. Солдатам-срочникам Вооруженных сил Литвы перестали давать увольнения на выходные дни из-за пандемии коронавируса, сообщает RuBaltic.ru и Sputnik Литва со ссылкой на литовские СМИ.
Министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что такие меры были приняты, чтобы свести к минимуму контакты с гражданскими лицами. Кроме того, по словам министра, солдаты – это "последний резерв", если ситуация с коронавирусом не изменится.
Также Кароблис отметил, что власти Литвы постараются сохранить в следующем году военные расходы на уровне двух процентов ВВП. По мнению министра, после преодоления последствий кризиса, спровоцированного пандемией, Литва вернется к решению вопроса о наращивании военного бюджета до 2,5 процента ВВП к 2030 году.
В Литве коронавирусом заразились 160 человек. С 16 по 30 марта в стране объявлен карантин, который, скорее всего, будет продлен.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается более 290 тысяч заболевших. Из них почти 13 тысяч умерли. Вирусом поражены 186 стран. 11 марта заболевание было объявлено пандемией.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: армия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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