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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве установлено ещё 17 случаев коронавируса, общее число – 160
В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 160, сообщил в понедельник Минздрав.
Как сообщает министерство, пять случаев установлено в Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем: один человек вернулся из Великобритании, один – из Мексики, один случай контактный, а информация по двум случаям, выявленным на мобильном пункте проверки в Вильнюсе, уточняется.
Семь случаев установлены в лаборатории вильнюсской клиники Сантарос. Из них два завозных – по одному из Великобритании и Франции. Пять случаев контактных, один из них – медик из вильнюсской поликлиники.
Один случай установлен в лаборатории Каунасской клиники, проба получена с мобильного пункта в Каунасе, информация уточняется.
Четыре случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы: три контактных случая (контакт двух из них отслежен), один случай завозной из Германии.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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