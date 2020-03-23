В Литве установлено ещё 17 случаев коронавируса, общее число – 160 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 160, сообщил в понедельник Минздрав.



Как сообщает министерство, пять случаев установлено в Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем: один человек вернулся из Великобритании, один – из Мексики, один случай контактный, а информация по двум случаям, выявленным на мобильном пункте проверки в Вильнюсе, уточняется.



Семь случаев установлены в лаборатории вильнюсской клиники Сантарос. Из них два завозных – по одному из Великобритании и Франции. Пять случаев контактных, один из них – медик из вильнюсской поликлиники.



Один случай установлен в лаборатории Каунасской клиники, проба получена с мобильного пункта в Каунасе, информация уточняется.



Четыре случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы: три контактных случая (контакт двух из них отслежен), один случай завозной из Германии. В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 160, сообщил в понедельник Минздрав.Как сообщает министерство, пять случаев установлено в Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем: один человек вернулся из Великобритании, один – из Мексики, один случай контактный, а информация по двум случаям, выявленным на мобильном пункте проверки в Вильнюсе, уточняется.Семь случаев установлены в лаборатории вильнюсской клиники Сантарос. Из них два завозных – по одному из Великобритании и Франции. Пять случаев контактных, один из них – медик из вильнюсской поликлиники.Один случай установлен в лаборатории Каунасской клиники, проба получена с мобильного пункта в Каунасе, информация уточняется.Четыре случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы: три контактных случая (контакт двух из них отслежен), один случай завозной из Германии. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии