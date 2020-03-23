Поправки к закону за нарушение карантина приведут в тюрьму 🔊 Воспроизвести



Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к закону, которые позволят ужесточить наказание за нарушения карантинного режима, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, подтвердил в понедельник BNS министр Эльвинас Янкявичюс.



В соответствии с проектом, вернувшимся из-за рубежа гражданам, которые не соблюдают самоизоляцию, будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года, а за более мелкие нарушения полиция сможет наказывать денежными штрафами.



По словам министра, поправки к закону в понедельник были согласованы на неформальном заседании министров, в среду они будут внесены в правительство, а на следующей неделе – в сейм.



"Суть проекта – полиция, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и сотрудники общественной безопасности смогут наказывать людей, не соблюдающих условия карантина", – сказал BNS министр юстиции. Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к закону, которые позволят ужесточить наказание за нарушения карантинного режима, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, подтвердил в понедельник BNS министр Эльвинас Янкявичюс.В соответствии с проектом, вернувшимся из-за рубежа гражданам, которые не соблюдают самоизоляцию, будет грозить уголовная ответственность и лишение свободы на срок до одного года, а за более мелкие нарушения полиция сможет наказывать денежными штрафами.По словам министра, поправки к закону в понедельник были согласованы на неформальном заседании министров, в среду они будут внесены в правительство, а на следующей неделе – в сейм."Суть проекта – полиция, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и сотрудники общественной безопасности смогут наказывать людей, не соблюдающих условия карантина", – сказал BNS министр юстиции. Штрафы для физических лиц будут составлять от 500 до 1500 евро, для предприятий – от 1500 евро до 6 тыс. евро. За первое нарушение может быть вынесено предупреждение. Сейчас штрафовать могут только специалисты по общественному здоровью.



Поправки к Уголовному кодексу (УК) предусматривают уголовную ответственность для тех, кто нарушает письменное обещание не выходить из дома после возвращения из-за рубежа.



За такое преступление суд может назначить лишение свободы сроком до года.



Сейчас уголовная ответственность можно применять только в том случае, если можно доказать, что из-за нарушения правил контроля заболевание распространилось. Сейчас за это грозит лишение свободы сроком до трёх лет, а новый проект увеличивает этот срок от трёх до пяти лет тюремного заключения.



В настоящее время для вернувшихся из-за рубежа обязателен двухнедельный карантин. Для всех остальных в общественном пространстве запрещено собираться в группы более пяти человек. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, заключение, нарушители, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 931 раз Комментарии