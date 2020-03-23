Президент Литвы дает рекомендации 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Президент Литвы Гитанас Науседа обещает попросить главу Южной Кореи, чтобы эта страна прислала эксперта в Литву для проведения консультаций об управлении ситуацией с коронавирусом.



"Я наметил поговорить с президентом Южной Кореи, и думаю, что эта беседа может состояться уже завтра, чтобы попросить прислать специалиста из Южной Кореи, который мог бы проконсультировать по тем вопросам, которые для нас сейчас самые актуальные и с которыми успешно справилось правительство Южной Кореи в последнее время", – сказал глава государства на пресс-конференции в понедельник.



"Как вам известно, (...) в этом государстве была довольно сильная вспышка коронавируса, однако оно смогло справиться с ситуацией при помощи эффективных мер, и я думаю, что их опыт будет для нас целесообразен и ценен", – добавил Г. Науседа. Президент Литвы Гитанас Науседа обещает попросить главу Южной Кореи, чтобы эта страна прислала эксперта в Литву для проведения консультаций об управлении ситуацией с коронавирусом."Я наметил поговорить с президентом Южной Кореи, и думаю, что эта беседа может состояться уже завтра, чтобы попросить прислать специалиста из Южной Кореи, который мог бы проконсультировать по тем вопросам, которые для нас сейчас самые актуальные и с которыми успешно справилось правительство Южной Кореи в последнее время", – сказал глава государства на пресс-конференции в понедельник."Как вам известно, (...) в этом государстве была довольно сильная вспышка коронавируса, однако оно смогло справиться с ситуацией при помощи эффективных мер, и я думаю, что их опыт будет для нас целесообразен и ценен", – добавил Г. Науседа. Пик коронавирусной инфекции в Южной Корее был в конце февраля, но в последнее время число заражений уменьшается.



В целом в этой стране подтверждено почти 9 тысяч случаев коронавируса, умерло 118 человек. В понедельник подтверждено 64 случая заболевания – меньше всего в этом месяце.



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После упоминания премьера о возможности регулирования растущих цен на продукты питания президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что это само по себе проблему не решит. По его словам, тех продуктов, цены на которые будут регулироваться, просто не останется в продаже.



"Мне интересно, сколько раз мы ещё будем наступать на эти грабли, на которые наступало уже не одно государство мира. А суть этих граблей очень проста – если заморозить цены или начать их регулировать, то можно ожидать, что эти продукты, цены на которые регулируются, исчезнут с полок", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в понедельник.



По его словам, чтобы цены не росли, главное – обеспечить, чтобы цепочка поставок не пробуксовывала, чтобы на границе не было очередей.



"Сегодня у нас есть все предпосылки обеспечить, чтобы цены не росли. Для этого нужно привести в порядок цепочки поставок, чтобы не было 60-километровых очередей на границе, и нет никаких существенных, фундаментальных причин для резкого роста цен на продукты питания, как нет причин для роста цен и на другие продукты, потому что доходы людей в последнее время росли быстро, но с учётом угроз, которые встают перед экономикой, в будущем они такими темпами расти не смогут", – сказал президент.



Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сказал, что поставщики не должны пользоваться ситуацией и повышать цены на продукты питания. По его словам, правовые акты позволяют правительству и сейму рассмотреть возможность ограничения максимальных цен на самые необходимые продукты. Министр финансов Вилюс Шапока тоже сказал, что если ситуация с ценами станет неконтролируемой, то в некоторых сегментах их регулирование будет возможным.



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Президент Литвы Гитанас Науседа не поддерживает предложение оппозиции и части медиков отозвать министра здравоохранения Аурелиюса Веригу с должности главного операциониста по экстремальной ситуации, а идею назначить на эту должность военного называет антиконституционной.



По мнению главы государства, министр в начале коронавируского кризиса поступал правильно и принимал надлежащие решения об ограничении передвижения, однако в центре по управлению ситуациями впоследствии оказалось недостаточно управленческой компетентности при закупке реагентов для тестов и средств защиты для медиков.



"Теперь (менять – ред.) коней на переправе – это своего рода экспериментирование со здоровьем общества, и я не считаю, что органы власти сейчас могут себе это позволить", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции.



Вместе с тем президент подчеркнул, что "центр управления экстремальными ситуациями нужно укреплять".



"Что нужно, так это укрепление очевидной компетентности именно в области приобретения медицинских средств", – сказал глава государства.



Три оппозиционные партии: консерваторы, социал-демократы и либералы, а также Литовское движение медиков, – в понедельник призвали сменить главного кризисного управленца.



Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис предложил назначить на эту должность министра обороны Раймундаса Кароблиса, а Литовское движение медиков – представителя литовской армии.



Президент Г. Науседа подчеркнул, что "даже в условиях чрезвычайной ситуации не вышедшие в запас офицеры, люди из военизированных служб не могут возглавлять гражданскими институциями, потому что это неконституционно".



Глава государства также сказал, что не видит основания объявлять сейчас чрезвычайное положение, как предлагают некоторые оппозиционные политики.



Г. Науседа сказал, что намерен во вторник встретиться с министром Р. Кароблисом и главнокомандующим армией, чтобы обсудить помощь военных в кризисном управлении. После этой беседы он рассмотрит, стоит ли ещё раз созывать Госсовет по обороне. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: цены, контроль, минобороны, магазины, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии