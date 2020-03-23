Американцы начали массово скупать оружие

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Американцы ринулись скупать оружие на фоне пандемии коронавируса.



Как сообщают представители магазина Ammo, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года. Также отметили спрос на оружие правоохранительные органы передает



"Мы понимаем, что определённые обстоятельства могут влиять на продажи боеприпасов, зачастую это события политического характера или экономическая нестабильность, когда население начинает опасаться за свои права. Однако мы впервые сталкиваемся с тем, что подобное увеличение продаж обусловлено вирусом", — приводит слова представителя магазина Ammo издание The Hill.



Увеличивается число покупателей, как впервые приобретающих оружие, так и расширяющих уже имеющийся домашний арсенал, отмечает издание. Американцы ринулись скупать оружие на фоне пандемии коронавируса.Как сообщают представители магазина Ammo, в феврале выручка за соответствующие товары выросла на 309 процентов по сравнению с зимой прошлого года. Также отметили спрос на оружие правоохранительные органы передает MIGNEWS "Мы понимаем, что определённые обстоятельства могут влиять на продажи боеприпасов, зачастую это события политического характера или экономическая нестабильность, когда население начинает опасаться за свои права. Однако мы впервые сталкиваемся с тем, что подобное увеличение продаж обусловлено вирусом", — приводит слова представителя магазина Ammo издание The Hill.Увеличивается число покупателей, как впервые приобретающих оружие, так и расширяющих уже имеющийся домашний арсенал, отмечает издание. Загрузка... mignews.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: оружие, США, пандемия, вирус — статья прочитана 118 раз Комментарии