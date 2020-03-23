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Количество рейсов в небе Литвы сокращается, работа Oro navigacija поддерживает транзит



В Литве по-прежнему сокращение рейсов в отечественные аэропорты, деятельность аэропортов и литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija поддерживается транзитными рейсами.

По словам главы Oro navigacija Миндаугаса Густиса, на прошлой неделе, по сравнению с тем же прошлым годом, сократились почти на 40%, а в воскресенье – на 64%.

"В основном в наиболее значительной степени сократились прибытия и отбытия (в аэропортах Литвы – BNS) по причине всех запретов и карантинных мер. Их очень малое количество, падение более 75%. В Вильнюсе вчера было падение в 80%", – сказал BNS М. Густис.

"Транзит почти стабилизировался, за день у нас от 180 до 200 транзитных рейсов – еще совсем неплохой результат, с учетом того, что в Латвии их сократилось на 91%", – добавил он.
По словам М. Густиса, обычно компания в день обслуживала около 500 транзитных рейсов.

На этой неделе количество прибывающих в Литву и отбывающих из нее рейсов по-прежнему будет минимальным, утверждает М. Густис. Изменения в транзитных рейсах пока не ожидаются.

"Рейсы самолетов с торговыми грузами точно не остановятся, они будут, поскольку доставляют товары. Другое дело, что у нас этот немного спасающий фактор связан с сообщением между Москвой-Санкт-Петербургом-Калининградом.

"Это будет зависеть от ситуации в России и от того, будет ли ограничены рейсы внутри ее, значительное их количество также между Россией и Европой. Эти основные транзитные потоки поддерживают", – сказал BNS глава Oro navigacija.

На минувшей неделе, по сравнению с тем же периодом прошлого года, общее количество рейсов, обслуженных в воздушном пространстве Литвы, сократилось на 51,5% до 2091, а транзитных – на 50,1% до 1591.

С 16 по 22 марта больше всего транзитом через Литву самолеты следовали в Россию (587 рейсов – почти на 20% меньше), в Германию (223 – на 62,7% меньше), Соединенное Королевство (79 – на 12,9% больше).
BNS
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 марта, 16:30

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