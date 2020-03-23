Литва – самая счастливая из соседних стран, свидетельствует исследование ООН 🔊 Воспроизвести



Третий год подряд самой счастливой страной остается Финляндия, а Литва занимает 41-ое место и является более счастливой, чем соседние государства, свидетельствует отчет Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованный в середине марта.



В мировом индексе счастья (World Happiness Report) Литва в этом году поднялась с 42-ой на 41-ую позицию и опередила Польшу (43 место), Эстонию (51 место) и Латвию (57 место). Россия в этом исследовании заняла 73 место, а Беларусь – 75-ое.



Среди наиболее счастливых стран доминируют государства Северной Европы: первое место сохранила Финляндия, на втором находится Дания, на третьем – Швейцария, на четвертом – Исландия, на пятом – Норвегия. В десятку также входят Голландия, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Третий год подряд самой счастливой страной остается Финляндия, а Литва занимает 41-ое место и является более счастливой, чем соседние государства, свидетельствует отчет Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованный в середине марта.В мировом индексе счастья (World Happiness Report) Литва в этом году поднялась с 42-ой на 41-ую позицию и опередила Польшу (43 место), Эстонию (51 место) и Латвию (57 место). Россия в этом исследовании заняла 73 место, а Беларусь – 75-ое.Среди наиболее счастливых стран доминируют государства Северной Европы: первое место сохранила Финляндия, на втором находится Дания, на третьем – Швейцария, на четвертом – Исландия, на пятом – Норвегия. В десятку также входят Голландия, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. Наименее счастливыми ощущают себя жители Афганистана и государств Африки.



Индекс счастья ООН публикует с 2012 года. В этом исследовании 156 стран оценивают по тому, насколько счастливыми ощущают себя жители государств. Данные для индекса этого года собирались в 2018 и 2019 годах.



Критерии оценки включают различные факторы: долю ВВП, приходящуюся на одного жителя, данные о состоянии здоровья населения и доступности медицинских услуг, социальных пособиях, гражданских свободах и распространенности коррупции.



Впервые и исследовании были выделены города. В Литве упоминаются Вильнюс и Каунас. При результатам оценки имеющейся ситуации, наиболее счастливыми ощущают себя жители финской столицы Хельсинки, Каунас был на 66-ом месте, а Вильнюс – на 72-ом.



Вильнюс также занял третью позицию по показателю того, насколько изменилась субъективная оценка жителей, по сравнению с периодом 2005–2013 годов.



Часть исследования ситуации городов сравнивалась с данными опросов, проведенных Gallup World Poll с 2005 года. BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: опрос, счастье, литовцы, отношение География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии