Министр обороны Литвы: поддержка армии вырастет, но кризис должен контролировать Кабмин 🔊 Воспроизвести



Литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что поддержка армии в обуздании коронавируса вырастет, но операцией с экстремальной ситуацией должно заниматься правительство.



В данный момент более ста военных дежурят в аэропортах, морских портах и на границе, самолеты ВВС осуществляют грузовые рейсы, в ближайшее время в операционный центр будут делегированы офицеры.



"Система Министерства обороны и, прежде всего, армия в случае экстремальной ситуации являются поддерживающим ведомством", – заявил Р. Кароблис журналистам в понедельник.



"В центры экстремальной ситуации уже назначены офицеры, которые могут поделиться экспертным опытом", – добавил он.



Министр позднее уточнил BNS, что в операционный центр планируется делегировать оперативных офицеров, специалистов в сфере связи и в других областях. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис заявил, что поддержка армии в обуздании коронавируса вырастет, но операцией с экстремальной ситуацией должно заниматься правительство.В данный момент более ста военных дежурят в аэропортах, морских портах и на границе, самолеты ВВС осуществляют грузовые рейсы, в ближайшее время в операционный центр будут делегированы офицеры."Система Министерства обороны и, прежде всего, армия в случае экстремальной ситуации являются поддерживающим ведомством", – заявил Р. Кароблис журналистам в понедельник."В центры экстремальной ситуации уже назначены офицеры, которые могут поделиться экспертным опытом", – добавил он.Министр позднее уточнил BNS, что в операционный центр планируется делегировать оперативных офицеров, специалистов в сфере связи и в других областях. В последние дни оппозиция и некоторые медики призвали Р. Кароблиса или офицера перенять управление кризисом. В данный момент главой Центра экстремальной ситуации является министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Р. Кароблис акцентировал, что управлением экстремальными ситуациями должно заниматься правительство или уполномоченное им ведомство.



"Каждый должен делать свое дело. Кризисом должны управлять ответственные ведомства, либо, по опыту других стран (это могут делать) на уровне правительства или премьера", – сказал министр.



Р. Кароблис утверждает, что если кризис усугубиться, то военные помогу системе внутренних дел обеспечить общественный порядок, изолировать определенные территории.



Для контроля над распространением коронавируса армия сократила количество учений, призывников в выходные дни отпускают домой, по причине выявленных случаев вируса есть изолированные военные – коронавирус выявлен у служащего в Литве голландского военного и гражданского лица, работающего в системе обороны. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии