В Литве подтверждены 154 случая коронавируса. Карантин будет продлен - премьер 🔊 Воспроизвести



По данным на полдень понедельника в Литве были подтверждены 154 случая коронавируса, сообщило правительство.



"За вчерашний день были проверены 278 мазков, из них были выявлены 40 позитивных случаев, в данный момент в Литве в целом 154 случая", – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.



По словам министра, в целом на сегодняшний день в Литве проведен 2361 тест. Один человек скончался.



С целью контроля распространения коронавируса с 16 марта в Литве был введен двухнедельный карантин, который планируется продлить. В среду правительство примет соответствующее решение.



В понедельник планируется объявить обязательный карантин для возвращающихся из-за границы, до этого им предлагали самоизолироваться добровольно. По данным на полдень понедельника в Литве были подтверждены 154 случая коронавируса, сообщило правительство."За вчерашний день были проверены 278 мазков, из них были выявлены 40 позитивных случаев, в данный момент в Литве в целом 154 случая", – заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.По словам министра, в целом на сегодняшний день в Литве проведен 2361 тест. Один человек скончался.С целью контроля распространения коронавируса с 16 марта в Литве был введен двухнедельный карантин, который планируется продлить. В среду правительство примет соответствующее решение.В понедельник планируется объявить обязательный карантин для возвращающихся из-за границы, до этого им предлагали самоизолироваться добровольно. За минувшую неделю полиция получила около двух тысяч сообщений о нарушении карантина.



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Введенный в Литве двухнедельный карантин планируется продлить, будет ужесточена ответственность за его нарушения, заявил премьер Саулюс Сквернялис.



Он также утверждает, что будет введен обязательный карантин для возвращающихся из-за границы, поскольку сейчас этим людям предлагается самоизолироваться добровольно.



"И по поводу самого карантина. Прежде всего – его планируется продлить. Очевидно, что это не вызовет больших дискуссий, ситуация четко диктует необходимость такого решения. За это высказываются и наши медики. Второе – будут ужесточены условия карантина, а также ответственность за его несоблюдение", – заявил премьер в понедельник на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



По словам главы правительства, можно наблюдать за тем, как часть людей относятся к карантину "как неожиданно пришедшему приятному отпуску, во время которого можно собираться, общаться, опустошать торговые центры". По его словам, просьбы и предупреждения не действуют, поэтому "придется идти иным путем".



"И третье – будет официально подтвержден обязательный карантин для лиц, возвращающихся из-за границы. Не добровольный, а обязательный. Мы вынуждены сделать это, это необходимо, если мы хотим выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями", – написал С. Сквернялис. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 5880 раз Комментарии