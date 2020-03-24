Чтобы не повторилось… 🔊 Воспроизвести На приёме. Слева направо. Блокадницы Атела Тимофеевна Лукина, Анна Ильинична Кузмичёва, Маргарита Георгиевна Волкова; член ансамбля «Ветеран», ребёнок войны Зоя Никитична Уланова.







Клайпедское общество «Блокадник - 900» объединяет детей войны, чьё детство выпало на страшное временя блокады Ленинграда. Организацией второй год руководит Маргарита Волкова. С ней мы и говорим о жестоких событиях той поры: мир должен знать правду, чтобы подобный ужас не повторился.



Материал из Википедии: За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны. По разным данным за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек - точная цифра едва ли будет когда-то установлена. Как заявили на Нюрнбергском процессе, только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Блокада Ленинграда — военная блокада города немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за всё время войны. По разным данным за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек - точная цифра едва ли будет когда-то установлена. Как заявили на Нюрнбергском процессе, только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Блокада Ленинграда — военная блокада города немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны.



Член общества «Блокадник» Наталья Владимировна Леликова в свои 16 лет уже воевала на Ленинградском фронте (в самом городе); кстати, после работы взрослые копали рвы – это было обязательно. Когда к ней 96-летней приходят волонтёры, их удивляет позитив, её улыбчивость и доброжелательность, постоянное желание угостить гостей. Волонтёры к ней охотно идут, с восторгом говорят о ней.



Маргарита Волкова







Моей собеседнице тяжело далось решение рассказать о войне. И она не единственная в своём желании не вспоминать то горе. Несколько лет она собиралась с мыслями, чтобы поведать о пережитом.



- Горько, что к вранью и откровенному искажению истины сейчас добавилась и полуправда. Историю преподносят в недосказанном виде, – сожалеет М.Волкова, – что порой ещё больше искажает события.



- Армия «спецов» факты фальсифицирует, преподносит удобное для себя толкование. Поэтому и надо нам, очевидцам, рассказывать правду о военных преступлениях, приводить как можно больше реальных историй, – к такому выводу пришла Маргарита Георгиевна.



Она говорила о своих родных: мама Мария Сергеевна Любимова умерла перед самой войной, отец Георгий Иванович был военным, воевал. Бабушка Александра Константиновна умерла в блокаду.



- А я, девочка 3,5 лет, осталась жива - живу за бабушку. Возможно, так много бог и отмерил мне жизни. Самое большое горе в блокаду было нашим бабушкам, - считает собеседница. – Дети просили есть, а дать было нечего.



Родители Маргариты







- Мы обе не работали, считались иждивенками. А это значит, что в день на каждую - всего по 125 граммов хлеба, какой уж он был. И всё! Чтобы выжить - из клея варили кисель. Собаки, кошки, крысы – их не было, эпидемии не было. В 1943, когда прорвали блокаду, уже было по 250 г. А так - траву ели; во дворах, скверах, садах – везде, где была земля, сажали глазок картошки, лук, если он был. Главное спасение для костей растущего организма был рыбий жир, выжили и благодаря ему. Помню стояла, открыв рот, закрыв глаза, и капали жир в рот. Весной голыми руками собирали крапиву и варили суп. До сих пор собираю и варю крапиву – для меня это самое вкусное блюдо.



Клайпедчанка Валентина Васильевна Лисименко в блокаде была два года.



«Голодали сильно, - рассказывает она, - ели опилки, ремни варили. Холод, голод, обстрелы - такое никогда не забудется. Это часть судьбы».



Поэтому блокадники и призывают к продуктам относиться уважительно. Они не могут видеть, как в кафе набирают много, не съедают, и всё идёт на выброс. Душа блокадников это не приемлет.



- Первая блокадная зима в Ленинграде (название Санкт-Петербург не прижилось у Маргариты Георгиевны) была лютой, мороз до 40 градусов. Одевала всё, что можно было. И 15-летний дядя водил гулять, - вспоминает она. – Дворы были в полной чистоте, ни клочка бумаги, ни щепочки – всё шло в печку. Было огромное удовольствие сидеть перед печкой.











Умирающий от голода, но не сдавшийся город самоотверженно спасал детей. Детвору собирали по квартирам, бывало, что мать умерла, а ребёнок сидел рядом и ждал, когда мама «проснётся»; с конца 1942 года и до прорыва блокады вывозили по дороге жизни через Ладожское озеро, которая находилась в пределах досягаемости артиллерии и авиации противника.



За Волгу вывезли и Маргариту. Местные жители очень хорошо принимали спасённых. А уже 10 мая 1945 года Маргарита с группой детей на поезде вернулись в Ленинград. Некоторых находили родители. Ей до сих пор тяжело слышать звук метронома: значит, будет бомбардировка, и надо спускаться в подвал. Песню «Вставай страна огромная» с детства помнит, всегда волнительно слышать - воспоминания всплывают.



- Сколько человек объединяет клайпедский «Блокадник»? – спрашиваю у его руководителя.



- Когда общество создавалось, их было 56 человек.



- Откуда так много?



- Нужны были специалисты, которых в Литве не готовили. И после вузов по направлению они приезжали. Сейчас нас 12 человек, - продолжает М.Волкова. – Старики, слава богу, не одиноки, их есть кому присмотреть.











Недавно на мероприятии в честь празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Северной столицы Александр Беглов сказал: «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости».



Члены клайпедского общества «Блокадник – 900» стараются быть в строю. Так, председатель общества «Блокадник – 900», мастер спорта по плаванию Маргарита Волкова выступает на соревнованиях в Литве и за рубежом за клуб ветеранов плавания «Няндре» (Клайпеда), считает, что для её возраста показывает рекорды. Атела Тимофеевна Лукина до 80 лет ходила в походы на лошадях по Алтаю.



Первым в Литве юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в торжественной обстановке на приёме в Генконсульстве России были вручены четверым клайпедчанам, жителям блокадного Ленинграда.



Таким вот получился нелёгкий рассказ о детях блокадного Ленинграда.



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- 872 дня блокады – это война в самом страшном её проявлении, - считает Маргарита Георгиевна. – Никому не пожелаю попасть в такую ситуацию – в голод. Голод – это унизительнейшее состояние. Голодный человек готов на всё. И ещё один подвиг ленинградцев состоит в том, что они не озлобились, остались людьми.Член общества «Блокадник» Наталья Владимировна Леликова в свои 16 лет уже воевала на Ленинградском фронте (в самом городе); кстати, после работы взрослые копали рвы – это было обязательно. Когда к ней 96-летней приходят волонтёры, их удивляет позитив, её улыбчивость и доброжелательность, постоянное желание угостить гостей. Волонтёры к ней охотно идут, с восторгом говорят о ней.Моей собеседнице тяжело далось решение рассказать о войне. И она не единственная в своём желании не вспоминать то горе. Несколько лет она собиралась с мыслями, чтобы поведать о пережитом.- Горько, что к вранью и откровенному искажению истины сейчас добавилась и полуправда. Историю преподносят в недосказанном виде, – сожалеет М.Волкова, – что порой ещё больше искажает события.- Армия «спецов» факты фальсифицирует, преподносит удобное для себя толкование. Поэтому и надо нам, очевидцам, рассказывать правду о военных преступлениях, приводить как можно больше реальных историй, – к такому выводу пришла Маргарита Георгиевна.Она говорила о своих родных: мама Мария Сергеевна Любимова умерла перед самой войной, отец Георгий Иванович был военным, воевал. Бабушка Александра Константиновна умерла в блокаду.- А я, девочка 3,5 лет, осталась жива - живу за бабушку. Возможно, так много бог и отмерил мне жизни. Самое большое горе в блокаду было нашим бабушкам, - считает собеседница. – Дети просили есть, а дать было нечего.- Мы обе не работали, считались иждивенками. А это значит, что в день на каждую - всего по 125 граммов хлеба, какой уж он был. И всё! Чтобы выжить - из клея варили кисель. Собаки, кошки, крысы – их не было, эпидемии не было. В 1943, когда прорвали блокаду, уже было по 250 г. А так - траву ели; во дворах, скверах, садах – везде, где была земля, сажали глазок картошки, лук, если он был. Главное спасение для костей растущего организма был рыбий жир, выжили и благодаря ему. Помню стояла, открыв рот, закрыв глаза, и капали жир в рот. Весной голыми руками собирали крапиву и варили суп. До сих пор собираю и варю крапиву – для меня это самое вкусное блюдо.Клайпедчанка Валентина Васильевна Лисименко в блокаде была два года.«Голодали сильно, - рассказывает она, - ели опилки, ремни варили. Холод, голод, обстрелы - такое никогда не забудется. Это часть судьбы».Поэтому блокадники и призывают к продуктам относиться уважительно. Они не могут видеть, как в кафе набирают много, не съедают, и всё идёт на выброс. Душа блокадников это не приемлет.- Первая блокадная зима в Ленинграде (название Санкт-Петербург не прижилось у Маргариты Георгиевны) была лютой, мороз до 40 градусов. Одевала всё, что можно было. И 15-летний дядя водил гулять, - вспоминает она. – Дворы были в полной чистоте, ни клочка бумаги, ни щепочки – всё шло в печку. Было огромное удовольствие сидеть перед печкой.Умирающий от голода, но не сдавшийся город самоотверженно спасал детей. Детвору собирали по квартирам, бывало, что мать умерла, а ребёнок сидел рядом и ждал, когда мама «проснётся»; с конца 1942 года и до прорыва блокады вывозили по дороге жизни через Ладожское озеро, которая находилась в пределах досягаемости артиллерии и авиации противника.За Волгу вывезли и Маргариту. Местные жители очень хорошо принимали спасённых. А уже 10 мая 1945 года Маргарита с группой детей на поезде вернулись в Ленинград. Некоторых находили родители. Ей до сих пор тяжело слышать звук метронома: значит, будет бомбардировка, и надо спускаться в подвал. Песню «Вставай страна огромная» с детства помнит, всегда волнительно слышать - воспоминания всплывают.- Сколько человек объединяет клайпедский «Блокадник»? – спрашиваю у его руководителя.- Когда общество создавалось, их было 56 человек.- Откуда так много?- Нужны были специалисты, которых в Литве не готовили. И после вузов по направлению они приезжали. Сейчас нас 12 человек, - продолжает М.Волкова. – Старики, слава богу, не одиноки, их есть кому присмотреть.Недавно на мероприятии в честь празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Северной столицы Александр Беглов сказал: «Главным оружием ленинградцев был труд, а силы давала вера в Победу. Ни до, ни после блокады Ленинграда мир не знал такого примера мужества и стойкости».Члены клайпедского общества «Блокадник – 900» стараются быть в строю. Так, председатель общества «Блокадник – 900», мастер спорта по плаванию Маргарита Волкова выступает на соревнованиях в Литве и за рубежом за клуб ветеранов плавания «Няндре» (Клайпеда), считает, что для её возраста показывает рекорды. Атела Тимофеевна Лукина до 80 лет ходила в походы на лошадях по Алтаю.Первым в Литве юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в торжественной обстановке на приёме в Генконсульстве России были вручены четверым клайпедчанам, жителям блокадного Ленинграда.Таким вот получился нелёгкий рассказ о детях блокадного Ленинграда. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: блокада, «Блокадник – 900», Маргарита Волкова — статья прочитана 191 раз Комментарии