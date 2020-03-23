Международная политика за 22 марта 🔊 Воспроизвести



Китай и Россия спасают Европу, турецкий марш из тюрьмы, нью-йоркский переполох, Лондон в “тоннеле без света”, последний жираф



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Учредитель и президент китайской коммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отправил в Испанию миллион защитных масок, которые необходимы медикам, борющимся с эпидемией коронавируса. За неделю до этого китайский магнат Джек Ма, основатель онлайн-ретейлера Alibaba Group, китайского аналога американской фирмы Amazon, отправил 500 тысяч масок.



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С воскресенья, 22 марта, Нью-Йорк по распоряжению губернатора штата Эндрю Куомо закрыт на карантин. Между принятием решения и его исполнением лежали 48 часов, в течение которых большая часть зажиточных граждан постаралась покинуть Большое Яблоко. Учредитель и президент китайской коммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй отправил в Испанию миллион защитных масок, которые необходимы медикам, борющимся с эпидемией коронавируса. За неделю до этого китайский магнат Джек Ма, основатель онлайн-ретейлера Alibaba Group, китайского аналога американской фирмы Amazon, отправил 500 тысяч масок.* * *С воскресенья, 22 марта, Нью-Йорк по распоряжению губернатора штата Эндрю Куомо закрыт на карантин. Между принятием решения и его исполнением лежали 48 часов, в течение которых большая часть зажиточных граждан постаралась покинуть Большое Яблоко. Состоятельные горожане решили, что пересидеть опасность лучше на природе, чем в “бетонных джунглях” небоскрёбов. Основная масса людей с деньгами выбрала “на прозябание в карантине” Лонг-Айленд и долину реки Гудзон на севере штата, престижные места с большим количеством особняков для проведения каникул потомственными миллионерами и нуворишами. В результате наплыва “отдыхающих” цены на аренду недвижимости в этих районах резко подпрыгнули. В Хэмптонсе, например, снять виллу на месяц раньше можно было за $5 100, теперь — за $30 000. В долине Гудзона — за $4 000 и $18 000 соответственно, сообщает корреспондент CNBC Роберт Франк.



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В Турции из-за коронавируса на свободу могут выйти в ближайшее время от 30 до 100 тысяч заключённых.



По данным стамбульского корреспондента испанской La Vanguardia Жорди Баньоса, ссылающегося на публикации нескольких СМИ Анкары, правящая в стране Партия справедливости и развития (ПСР) уже подготовила проект закона об уменьшении насыщенности пенитенциарных заведений арестантами во время пандемии. Законопроект будет внесён в парламент на обсуждение на этой неделе. fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 168 раз Комментарии