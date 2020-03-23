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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На границе Литвы с Россией и Беларусью сохраняются очереди
На границе Литвы с Беларусью и Россией в понедельник утром ожидали выезда почти триста транспортных средств, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
"Очереди выезжающих автомобилей сейчас имеются на трех пунктах: Медининкай (Каменный Лог) с Беларусью, здесь в очереди ждут 160 автомобилей, время ожидания их оставит около 4 часов. В Шальчининкай (Бенякони) символическое время ожидания – в очереди 8 автомобилей, их потребуется ждать около часа", – сказал BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.
"На пограничном контрольно-пропускном посту (КПП) Кибартай (Чернышевское) с Россией – там около ста ожидающих автомобилей. Время ожидания около 10 часов", – добавил он.
По данным на 8 часов утра, на других КПП, включая границы с Латвией и Польшей, очередей нет.
По словам Г. Мишутиса, в минувшие сутки с территорию Литвы не были выпущены девять граждан Литвы, в страну не впустили 27 лиц.
С начала карантина, 16 марта, в Литву в целом не впустили 527 человек, не разрешили выезд 307 гражданам.
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Категории: общество, экономика, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, очереди, фуры, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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