Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус 🔊 Воспроизвести Пласидо Доминго © EPA-EFE/MARTIN DIVISEK



Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Об этом тенор сообщил на своей странице в Facebook, передает



"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - написал он. - Я и моя семья находимся в самоизоляции". "У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным", - уточнил 79-летний оперный певец.



Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.



14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента. Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Об этом тенор сообщил на своей странице в Facebook, передает ТАСС "Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), - написал он. - Я и моя семья находимся в самоизоляции". "У меня был жар и кашель, поэтому я решил сделать тест, и результат оказался положительным", - уточнил 79-летний оперный певец.Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента. ТАСС Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: вирус, певец, пандемия, Пласидо Доминго — статья прочитана 204 раза Комментарии