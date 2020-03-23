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Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО
Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия", сообщает РИА Новости.
"Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики, передающие сигнал о своем полете наземным службам. — Прим. ред.). Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", — добавил замминистра.
Вместе с тем, по его словам, Североатлантический альянс не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе и учитывать российские интересы. "На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", — констатировал генерал.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нато, граница, контроль, учения, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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