Россия отказалась от военных учений близ границ НАТО 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Виталий Тимкив Военные учения. Архивное фото



Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия", сообщает



"Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики, передающие сигнал о своем полете наземным службам. — Прим. ред.). Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", — добавил замминистра.



Вместе с тем, по его словам, Североатлантический альянс не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе и учитывать российские интересы. "На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", — констатировал генерал.



Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете "Известия", сообщает РИА Новости "Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами (самолетные радиолокационные ответчики, передающие сигнал о своем полете наземным службам. — Прим. ред.). Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий", — добавил замминистра.Вместе с тем, по его словам, Североатлантический альянс не готов предпринимать реальные шаги по снижению напряженности в Европе и учитывать российские интересы. "На этом фоне о каком-либо существенном прогрессе в снижении напряженности говорить сложно", — констатировал генерал.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нато, граница, контроль, учения, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 246 раз Комментарии