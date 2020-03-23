Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © Alexandr Tolochko/Russian Look globallookpress.com



Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает



Отмечается, что митрополит Павел, «Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска».



«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении Белорусской православной церкви. Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT Отмечается, что митрополит Павел, «Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска».«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении Белорусской православной церкви. Глава БПЦ заявил, что паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум. По словам митрополита Павла, угроза распространения инфекции принесла смущение в сердца многих людей.



Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) была опубликована инструкция настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.



Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон заявил, что верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: церковь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, служение География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 211 раз Комментарии