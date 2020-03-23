Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, в Европе >> Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса

Минск окропили святой водой с вертолёта из-за коронавируса

© Alexandr Tolochko/Russian Look globallookpress.com


Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел совершил воздушный крестный ход на вертолёте и окропил Минск святой водой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.

Отмечается, что митрополит Павел, «Патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил молебное пение во время губительного поветрия и совершил малое освящение воды во Всехсвятском храме города Минска».

«По окончании молебна владыка экзарх и отец настоятель облетели со святынями город Минск на вертолёте, совершив воздушный крестный ход. С высоты полёта они призывали Божие благословение на жителей Белой Руси и, осеняя город святым крестом-мощевиком и иконой Божией Матери Державной, окропили столицу святой водой, чтобы Господь оградил нашу землю и благочестивый народ Белой Руси от губительной эпидемии», — говорится в сообщении Белорусской православной церкви.
Глава БПЦ заявил, что паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум. По словам митрополита Павла, угроза распространения инфекции принесла смущение в сердца многих людей.

Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) была опубликована инструкция настоятелям приходов и подворий, а также игуменам монастырей Московской епархии в связи с угрозой распространения коронавируса.

Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон заявил, что верующие могут по благословению духовника причащаться без исповеди при условии отсутствия у них тяжких грехов.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: церковь, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, служение
География: Белоруссия, Минск
статья прочитана 211 раз
добавлена сегодня, 23 марта, 11:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка