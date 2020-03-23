|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Италии снизился темп распространения коронавируса
Итальянские медики за минувшие сутки зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье ИНТЕРФАКС-УКРАИНА со ссылкой на службу гражданской обороны Италии.
Так, за сутки в стране обнаружено 5 560 новых случаев, тогда как днём ранее поступали данные о более 6,6 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее - почти 800). Общее число скончавшихся от последствий заражений приближается к 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.
В настоящее время лечение от коронавируса в Италии проходят более 46,6 тыс. человек. Более 7 тыс. уже выздоровели.
Власти отнеслись к поступившим данным с осторожным оптимизмом. "Сегодняшние данные - более благоприятные, чем вчерашние... Но не нужно расслабляться, необходимо соблюдать принятые меры (по карантину - ИФ) и выполнять все предписания властей", - сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
interfax.com.ua
Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|