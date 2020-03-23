В Италии снизился темп распространения коронавируса 🔊 Воспроизвести



Итальянские медики за минувшие сутки зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье



Так, за сутки в стране обнаружено 5 560 новых случаев, тогда как днём ранее поступали данные о более 6,6 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее - почти 800). Общее число скончавшихся от последствий заражений приближается к 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.



В настоящее время лечение от коронавируса в Италии проходят более 46,6 тыс. человек. Более 7 тыс. уже выздоровели.



Власти отнеслись к поступившим данным с осторожным оптимизмом. "Сегодняшние данные - более благоприятные, чем вчерашние... Но не нужно расслабляться, необходимо соблюдать принятые меры (по карантину - ИФ) и выполнять все предписания властей", - сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Итальянские медики за минувшие сутки зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье ИНТЕРФАКС-УКРАИНА со ссылкой на службу гражданской обороны Италии.Так, за сутки в стране обнаружено 5 560 новых случаев, тогда как днём ранее поступали данные о более 6,6 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее - почти 800). Общее число скончавшихся от последствий заражений приближается к 5,5 тыс. Общее число заразившихся за все время - более 59 тыс. человек.В настоящее время лечение от коронавируса в Италии проходят более 46,6 тыс. человек. Более 7 тыс. уже выздоровели.Власти отнеслись к поступившим данным с осторожным оптимизмом. "Сегодняшние данные - более благоприятные, чем вчерашние... Но не нужно расслабляться, необходимо соблюдать принятые меры (по карантину - ИФ) и выполнять все предписания властей", - сказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли. interfax.com.ua Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, Китай, вирус, Италия, пандемия, заболевшие — статья прочитана 198 раз Комментарии