Как продезинфицировать ваш телефон и не испортить его 🔊 Воспроизвести







В связи с очень быстрым распространением вируса Covid-19 необходимо максимально защититься от возможности быть инфицированным, пишет в своём пресс-релизе команда латвийских ремонтников MobileMonsters.



Привычка не расставаться с нашими телефонами и постоянно держать их в руках делает телефон прекрасным переносчиком микробов. Нет ничего сложного продезинфицировать телефон и не испортить его, если вы, конечно, придерживаетесь следующих советов:



• приготовьте мягкую тряпочку или салфетку,



• приобретите спиртосодержащую жидкость (не менее 75%),



• подготовьте флакон с спрей-насадкой,



• отсоедините телефон от зарядки или наушников и снимите чехол.



Мы рекомендуем перелить жидкость в любой флакон с спрей-насадкой для того, чтобы распылять жидкость, а не разливать её. Для обработки телефона однократно нажмите на кнопку спрея со стороны экрана и со стороны задней крышки телефона, подготовленной тряпочкой или салфеткой тщательно протрите телефон с обеих сторон и торцов. Привычка не расставаться с нашими телефонами и постоянно держать их в руках делает телефон прекрасным переносчиком микробов. Нет ничего сложного продезинфицировать телефон и не испортить его, если вы, конечно, придерживаетесь следующих советов:• приготовьте мягкую тряпочку или салфетку,• приобретите спиртосодержащую жидкость (не менее 75%),• подготовьте флакон с спрей-насадкой,• отсоедините телефон от зарядки или наушников и снимите чехол.Мы рекомендуем перелить жидкость в любой флакон с спрей-насадкой для того, чтобы распылять жидкость, а не разливать её. Для обработки телефона однократно нажмите на кнопку спрея со стороны экрана и со стороны задней крышки телефона, подготовленной тряпочкой или салфеткой тщательно протрите телефон с обеих сторон и торцов. Стоит обратить внимание на то, что чрезмерное количество жидкости может попасть внутрь телефона и повлиять на его работу, а так же оставить пятна на дисплее изнутри, за исключением телефонов с дисплеями технологии AMOLED или OLED (проверить какой дисплей установлен в вашем телефоне можно на сайте https://www.gsmarena.com/ ), которые имеют иное строение и не оставляют пятен после попадания любой жидкости во внутрь телефона.







Старайтесь аккуратно обойти отверстия динамиков, микрофонов, зарядки, чтоб минимизировать попадание жидкости в них.



Учитывайте, что заявленная производителем водонепроницаемость или влагостойкость на 100%, достоверна только для нового аппарата, на подержанных телефонах, которые неоднократно подвергались механическим воздействиям, эти характеристики могут быть нарушены.



Для кнопочных телефонов этот способ тоже применим с разницей лишь в том, что распылять жидкость необходимо на тряпочку или салфетку, а не на телефон. Категории: технологии, дом и быт Ключевые слова: ремонт, мобильник, обеззараживание, микроб, обработка — статья прочитана 218 раз Комментарии