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Как продезинфицировать ваш телефон и не испортить его





В связи с очень быстрым распространением вируса Covid-19 необходимо максимально защититься от возможности быть инфицированным, пишет в своём пресс-релизе команда латвийских ремонтников MobileMonsters.

Привычка не расставаться с нашими телефонами и постоянно держать их в руках делает телефон прекрасным переносчиком микробов. Нет ничего сложного продезинфицировать телефон и не испортить его, если вы, конечно, придерживаетесь следующих советов:

• приготовьте мягкую тряпочку или салфетку,

• приобретите спиртосодержащую жидкость (не менее 75%),

• подготовьте флакон с спрей-насадкой,

• отсоедините телефон от зарядки или наушников и снимите чехол.

Мы рекомендуем перелить жидкость в любой флакон с спрей-насадкой для того, чтобы распылять жидкость, а не разливать её. Для обработки телефона однократно нажмите на кнопку спрея со стороны экрана и со стороны задней крышки телефона, подготовленной тряпочкой или салфеткой тщательно протрите телефон с обеих сторон и торцов.
Стоит обратить внимание на то, что чрезмерное количество жидкости может попасть внутрь телефона и повлиять на его работу, а так же оставить пятна на дисплее изнутри, за исключением телефонов с дисплеями технологии AMOLED или OLED (проверить какой дисплей установлен в вашем телефоне можно на сайте https://www.gsmarena.com/ ), которые имеют иное строение и не оставляют пятен после попадания любой жидкости во внутрь телефона.



Старайтесь аккуратно обойти отверстия динамиков, микрофонов, зарядки, чтоб минимизировать попадание жидкости в них.

Учитывайте, что заявленная производителем водонепроницаемость или влагостойкость на 100%, достоверна только для нового аппарата, на подержанных телефонах, которые неоднократно подвергались механическим воздействиям, эти характеристики могут быть нарушены.

Для кнопочных телефонов этот способ тоже применим с разницей лишь в том, что распылять жидкость необходимо на тряпочку или салфетку, а не на телефон.
Категории: технологии, дом и быт
Ключевые слова: ремонт, мобильник, обеззараживание, микроб, обработка
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добавлена сегодня, 23 марта, 10:40

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