Загрузка... Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменен 🔊 Воспроизвести Чемпионат мира по хоккею должен был стартовать в Швейцарии 8 мая и пройти в Цюрихе и Лозанне. (Keystone / Christian Bruna)



Проведение Чемпионата мира по хоккею, который должен был стартовать в Швейцарии 8 мая 2020 года и пройти в Цюрихе и Лозанне, отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает Проведение Чемпионата мира по хоккею, который должен был стартовать в Швейцарии 8 мая 2020 года и пройти в Цюрихе и Лозанне, отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает SWI . Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) в субботу 21 марта на прошлой неделе. «Такова суровая реальность, с которой трудно смириться всем, кто относится к международной хоккейной сфере. Но нам ничего другого не остается», — заявил президент IIHF Рене Фазель (René Fasel).



«Коронавирус является глобальной проблемой и требует от государственных органов приложения огромных усилий с целью остановить его распространение. Международная федерация хоккея должна сделать все возможное, с тем чтобы поддержать эту борьбу. Спорт сейчас не находится на первом месте». По словам организаторов, переносить проведение ежегодного турнира на более поздний срок в этом году не представляется возможным.



Одновременно очередность проведения хоккейного ЧМ уже расписана до 2025 года, менять этот график пока не планируется, так что велика вероятность того, что в следующий раз Швейцария сможет принять у себя мировое хоккейное первенство очень нескоро.



«Надежная система управления рисками»



Планируется провести Конгресс IIHF с целью обсудить последствия отмены чемпионата в этом году и договориться о правилах возврата билетов. Всего на данный момент было продано около 300 000 билетов на сумму около 24 миллионов франков (24,4 млн долларов США).



Об этом швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA сообщил Джиан Джилли (Gian Gilli), генеральный директор Оргкомитета ЧМ. Он поддержал позицию Рене Фазеля, но отметил, что «разочарование в связи с отменой игр, разумеется, очень велико».



По его словам, тем не менее, на чемпионате «разработана и внедрена надежная система страхования и управления рисками, которая поможет покрыть упущенную выгоду, возникшую в результате аннулирования игр первенства». Также была отменена и ежегодная конференция IIHF, которая должна была состояться в Цюрихе 21-23 мая 2020 года. Решение о том, на какую дату целесообразно будет перенести это мероприятие, пока еще не принято. Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, хоккей, контроль, Швейцария, карантин, распространение, ЧМ-2020, коронавирус — статья прочитана 125 раз Комментарии