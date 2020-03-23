Министр транспорта Литвы: реагенты, средства защиты из Китая поступят пятью рейсами до пятницы

На этой неделе реагенты для тестов на коронавирус и средства защиты должны поступить в Литву из Китая еще пятью рейсами. Респираторы и прочие средства достигнут Литву не раньше середины этой недели, реагенты планируется доставить в пятницу, сообщил министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич.
"Сейчас мы работаем с Китаем по вопросу логистики, это не просто, поскольку товары заказаны в разных регионах страны", – сказал министр BNS в воскресенье.
По его словам, некоторые грузы прибудут в Литву "с пересадками".
"Первая партия товаров вылетит из Китая 26 марта, приземлится во Франкфурте, груз будет перевален в другой самолет, поздним вечером этого же дня или ночью этот самолет будет в Вильнюса. За ночь будет распределен по всей Литве", – сказал Я. Наркевич.
По данным министра, в этой партии не будет реагентов, а лишь защитные средства, которые заказали все министерства.
Он также сообщил до четырех других запланированных рейсах – по два 27 марта и 28 марта.
"27 марта будет один большой груз в Вильнюс, приземлится ночью. Другой груз из Китая также вылетит 27 числа, а в Вильнюсе будет 29, с промежуточной остановкой", – сказал министр.
Одним рейсом 27 марта будут поставлены и реагенты и защитные средства, а другим – только защитные средства.
Один из этих пяти рейсов будет бесплатным для государства, но он не раскрыл, кто будет финансировать доставку, поскольку это не согласовано.
В воскресенье ночью транспортный самолет ВВС Литвы доставил 5 тыс. реагентов из Бельгии. Их будет хватит приблизительно на неделю.
Он также сообщил до четырех других запланированных рейсах – по два 27 марта и 28 марта.
"27 марта будет один большой груз в Вильнюс, приземлится ночью. Другой груз из Китая также вылетит 27 числа, а в Вильнюсе будет 29, с промежуточной остановкой", – сказал министр.
Одним рейсом 27 марта будут поставлены и реагенты и защитные средства, а другим – только защитные средства.
Один из этих пяти рейсов будет бесплатным для государства, но он не раскрыл, кто будет финансировать доставку, поскольку это не согласовано.
В воскресенье ночью транспортный самолет ВВС Литвы доставил 5 тыс. реагентов из Бельгии. Их будет хватит приблизительно на неделю.