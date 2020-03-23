Министр транспорта Литвы: реагенты, средства защиты из Китая поступят пятью рейсами до пятницы 🔊 Воспроизвести



На этой неделе реагенты для тестов на коронавирус и средства защиты должны поступить в Литву из Китая еще пятью рейсами. Респираторы и прочие средства достигнут Литву не раньше середины этой недели, реагенты планируется доставить в пятницу, сообщил министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич.



"Сейчас мы работаем с Китаем по вопросу логистики, это не просто, поскольку товары заказаны в разных регионах страны", – сказал министр BNS в воскресенье.



По его словам, некоторые грузы прибудут в Литву "с пересадками".



"Первая партия товаров вылетит из Китая 26 марта, приземлится во Франкфурте, груз будет перевален в другой самолет, поздним вечером этого же дня или ночью этот самолет будет в Вильнюса. За ночь будет распределен по всей Литве", – сказал Я. Наркевич. На этой неделе реагенты для тестов на коронавирус и средства защиты должны поступить в Литву из Китая еще пятью рейсами. Респираторы и прочие средства достигнут Литву не раньше середины этой недели, реагенты планируется доставить в пятницу, сообщил министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич."Сейчас мы работаем с Китаем по вопросу логистики, это не просто, поскольку товары заказаны в разных регионах страны", – сказал министр BNS в воскресенье.По его словам, некоторые грузы прибудут в Литву "с пересадками"."Первая партия товаров вылетит из Китая 26 марта, приземлится во Франкфурте, груз будет перевален в другой самолет, поздним вечером этого же дня или ночью этот самолет будет в Вильнюса. За ночь будет распределен по всей Литве", – сказал Я. Наркевич. По данным министра, в этой партии не будет реагентов, а лишь защитные средства, которые заказали все министерства.



Он также сообщил до четырех других запланированных рейсах – по два 27 марта и 28 марта.



"27 марта будет один большой груз в Вильнюс, приземлится ночью. Другой груз из Китая также вылетит 27 числа, а в Вильнюсе будет 29, с промежуточной остановкой", – сказал министр.



Одним рейсом 27 марта будут поставлены и реагенты и защитные средства, а другим – только защитные средства.



Один из этих пяти рейсов будет бесплатным для государства, но он не раскрыл, кто будет финансировать доставку, поскольку это не согласовано.



В воскресенье ночью транспортный самолет ВВС Литвы доставил 5 тыс. реагентов из Бельгии. Их будет хватит приблизительно на неделю. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, медицина, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии