Две трети литовцев считают, что власти должным образом реагируют на кризис – опрос

Две трети орошенных жителей Литвы считают, что органы власти должным образом реагируют на ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу BNS в первой половине марта.
В ходе опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 66% респондентов ответили, что органы власти реагируют должным образом, а 19,3% считают, что реакция ненадлежащая.
Опрос был проведен 6-13 марта.
На момент опроса в Литве уже были подтвержденные случаи заражения коронавирусом, были первые решения по превентивным мерам, включая закрытие школ и изоляцию прибывающих из-за границы, но карантин был введен, когда опрос завершился.
По сравнению с другими странами Европы, Литва достаточно рано и строго ограничила передвижение внутри страны и въезд в государство с тем, чтобы замедлить распространение вируса, в первый день объявленного карантина опубликовала план поддержки бизнеса, однако власть критиковали за небольшой объем тестов на коронавирус и нехватку защитных средств у медиков.
В ходе опроса BNS также выяснял мнение общественность об информировании СМИ о кризисе с коронавирусом.
По данным опроса, 63% жителей страны считают, что СМИ должны образом информируют о ситуации с коронавирусом, а 20,1% придерживаются позиции о том, что СМИ работают ненадлежащим образом.
Во время кризиса тема коронавируса полностью доминирует в СМИ, нагрузка на журналистов выросла в несколько раз, однако с падением доходов от рекламы в последнее время некоторые СМИ начали объявлять простои и предлагать работникам пойти в отпуск.
В марте Комиссия по этике информирования общественности призвала журналистов особо ответственно проверять источники, ссылаться на выводы и рекомендации только компетентных органов и специалистов, не повышать напряжение и не способствовать распространению паники.
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Точные результаты опроса:
Первый вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом органы власти Литвы реагируют на ситуацию с коронавирусом?".
Ответы: должным образом – 25,3%, скорее всего должным образом – 40,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,8%, ненадлежащим образом – 5,4%. Затруднялись ответить 14,7%.
Второй вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом литовские средства массовой информации информируют о ситуации с коронавирусом?"
Ответы: должным образом – 24,2%, скорее всего должным образом – 38,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,6%, ненадлежащим образом – 6,5%, затрудняюсь ответить – 16,9%.
В опросе приняли участие 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.
По данным опроса, 63% жителей страны считают, что СМИ должны образом информируют о ситуации с коронавирусом, а 20,1% придерживаются позиции о том, что СМИ работают ненадлежащим образом.
Во время кризиса тема коронавируса полностью доминирует в СМИ, нагрузка на журналистов выросла в несколько раз, однако с падением доходов от рекламы в последнее время некоторые СМИ начали объявлять простои и предлагать работникам пойти в отпуск.
В марте Комиссия по этике информирования общественности призвала журналистов особо ответственно проверять источники, ссылаться на выводы и рекомендации только компетентных органов и специалистов, не повышать напряжение и не способствовать распространению паники.
----------
Точные результаты опроса:
Первый вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом органы власти Литвы реагируют на ситуацию с коронавирусом?".
Ответы: должным образом – 25,3%, скорее всего должным образом – 40,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,8%, ненадлежащим образом – 5,4%. Затруднялись ответить 14,7%.
Второй вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом литовские средства массовой информации информируют о ситуации с коронавирусом?"
Ответы: должным образом – 24,2%, скорее всего должным образом – 38,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,6%, ненадлежащим образом – 6,5%, затрудняюсь ответить – 16,9%.
В опросе приняли участие 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.