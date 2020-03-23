Две трети литовцев считают, что власти должным образом реагируют на кризис – опрос 🔊 Воспроизвести здание правительства Литвы



Две трети орошенных жителей Литвы считают, что органы власти должным образом реагируют на ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу BNS в первой половине марта.



В ходе опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 66% респондентов ответили, что органы власти реагируют должным образом, а 19,3% считают, что реакция ненадлежащая.



Опрос был проведен 6-13 марта.



На момент опроса в Литве уже были подтвержденные случаи заражения коронавирусом, были первые решения по превентивным мерам, включая закрытие школ и изоляцию прибывающих из-за границы, но карантин был введен, когда опрос завершился.



По сравнению с другими странами Европы, Литва достаточно рано и строго ограничила передвижение внутри страны и въезд в государство с тем, чтобы замедлить распространение вируса, в первый день объявленного карантина опубликовала план поддержки бизнеса, однако власть критиковали за небольшой объем тестов на коронавирус и нехватку защитных средств у медиков. Две трети орошенных жителей Литвы считают, что органы власти должным образом реагируют на ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу BNS в первой половине марта.В ходе опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 66% респондентов ответили, что органы власти реагируют должным образом, а 19,3% считают, что реакция ненадлежащая.Опрос был проведен 6-13 марта.На момент опроса в Литве уже были подтвержденные случаи заражения коронавирусом, были первые решения по превентивным мерам, включая закрытие школ и изоляцию прибывающих из-за границы, но карантин был введен, когда опрос завершился.По сравнению с другими странами Европы, Литва достаточно рано и строго ограничила передвижение внутри страны и въезд в государство с тем, чтобы замедлить распространение вируса, в первый день объявленного карантина опубликовала план поддержки бизнеса, однако власть критиковали за небольшой объем тестов на коронавирус и нехватку защитных средств у медиков. В ходе опроса BNS также выяснял мнение общественность об информировании СМИ о кризисе с коронавирусом.



По данным опроса, 63% жителей страны считают, что СМИ должны образом информируют о ситуации с коронавирусом, а 20,1% придерживаются позиции о том, что СМИ работают ненадлежащим образом.



Во время кризиса тема коронавируса полностью доминирует в СМИ, нагрузка на журналистов выросла в несколько раз, однако с падением доходов от рекламы в последнее время некоторые СМИ начали объявлять простои и предлагать работникам пойти в отпуск.



В марте Комиссия по этике информирования общественности призвала журналистов особо ответственно проверять источники, ссылаться на выводы и рекомендации только компетентных органов и специалистов, не повышать напряжение и не способствовать распространению паники.



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Точные результаты опроса:



Первый вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом органы власти Литвы реагируют на ситуацию с коронавирусом?".



Ответы: должным образом – 25,3%, скорее всего должным образом – 40,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,8%, ненадлежащим образом – 5,4%. Затруднялись ответить 14,7%.



Второй вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом литовские средства массовой информации информируют о ситуации с коронавирусом?"



Ответы: должным образом – 24,2%, скорее всего должным образом – 38,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,6%, ненадлежащим образом – 6,5%, затрудняюсь ответить – 16,9%.



В опросе приняли участие 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. BNS Категории: политика, общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: правительство, Китай, опрос, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии