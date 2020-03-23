Главная >> Новости >> политика, общество, здоровье, в странах Балтии >> Две трети литовцев считают, что власти должным образом реагируют на кризис – опрос

Две трети литовцев считают, что власти должным образом реагируют на кризис – опрос

здание правительства Литвы


Две трети орошенных жителей Литвы считают, что органы власти должным образом реагируют на ситуацию с коронавирусом, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу BNS в первой половине марта.

В ходе опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus, 66% респондентов ответили, что органы власти реагируют должным образом, а 19,3% считают, что реакция ненадлежащая.

Опрос был проведен 6-13 марта.

На момент опроса в Литве уже были подтвержденные случаи заражения коронавирусом, были первые решения по превентивным мерам, включая закрытие школ и изоляцию прибывающих из-за границы, но карантин был введен, когда опрос завершился.

По сравнению с другими странами Европы, Литва достаточно рано и строго ограничила передвижение внутри страны и въезд в государство с тем, чтобы замедлить распространение вируса, в первый день объявленного карантина опубликовала план поддержки бизнеса, однако власть критиковали за небольшой объем тестов на коронавирус и нехватку защитных средств у медиков.
В ходе опроса BNS также выяснял мнение общественность об информировании СМИ о кризисе с коронавирусом.

По данным опроса, 63% жителей страны считают, что СМИ должны образом информируют о ситуации с коронавирусом, а 20,1% придерживаются позиции о том, что СМИ работают ненадлежащим образом.

Во время кризиса тема коронавируса полностью доминирует в СМИ, нагрузка на журналистов выросла в несколько раз, однако с падением доходов от рекламы в последнее время некоторые СМИ начали объявлять простои и предлагать работникам пойти в отпуск.

В марте Комиссия по этике информирования общественности призвала журналистов особо ответственно проверять источники, ссылаться на выводы и рекомендации только компетентных органов и специалистов, не повышать напряжение и не способствовать распространению паники.

----------

Точные результаты опроса:

Первый вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом органы власти Литвы реагируют на ситуацию с коронавирусом?".

Ответы: должным образом – 25,3%, скорее всего должным образом – 40,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,8%, ненадлежащим образом – 5,4%. Затруднялись ответить 14,7%.

Второй вопрос: "По вашему мнению, должным ли образом литовские средства массовой информации информируют о ситуации с коронавирусом?"

Ответы: должным образом – 24,2%, скорее всего должным образом – 38,8%, скорее ненадлежащим образом – 13,6%, ненадлежащим образом – 6,5%, затрудняюсь ответить – 16,9%.

В опросе приняли участие 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше.
BNS
Категории: политика, общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: правительство, Китай, опрос, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
статья прочитана 189 раз
добавлена сегодня, 23 марта, 10:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка