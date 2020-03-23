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Вернувшиеся из-за границы будут на карантине помещениях самоуправлений – министр
Граждан Литвы, вернувшихся из-за границы, будут изолировать в помещениях, которые назначат самоуправления, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Такой указ министр планирует объявить после оценки того, что часть вернувшихся литовцев не соблюдают требование самоизоляции на две недели и могут распространять вирус.
"Все возвращающиеся в Литву – а ведь должны вернуться еще несколько тысяч наших граждан – сразу после возвращения должны отправляться на карантин в помещения, предусмотренные самоуправлениями", – сказал в интервью радиостанции LRT А. Верига.
Министр также обещает обязать магазины ограничивать потоки покупателей и обеспечить, чтобы они соблюдали дистанции.
А. Верига утверждает, что от сознательности общества в вопросе избегания контактов будет зависеть, как быстро коронавирус будет распространяться в стране.
Министр также заверил, что когда Литва получит дополнительные реагенты, медиков будут проверять более широкомасштабно.
В воскресенье вечером в Литву прибыла партия из 5 тыс. реагентов.
Правительство утверждает, что на данный момент заказано почти 200 тыс. реагентов.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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