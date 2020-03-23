Вернувшиеся из-за границы будут на карантине помещениях самоуправлений – министр 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига



Граждан Литвы, вернувшихся из-за границы, будут изолировать в помещениях, которые назначат самоуправления, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Такой указ министр планирует объявить после оценки того, что часть вернувшихся литовцев не соблюдают требование самоизоляции на две недели и могут распространять вирус.



"Все возвращающиеся в Литву – а ведь должны вернуться еще несколько тысяч наших граждан – сразу после возвращения должны отправляться на карантин в помещения, предусмотренные самоуправлениями", – сказал в интервью радиостанции LRT А. Верига.



Министр также обещает обязать магазины ограничивать потоки покупателей и обеспечить, чтобы они соблюдали дистанции.



А. Верига утверждает, что от сознательности общества в вопросе избегания контактов будет зависеть, как быстро коронавирус будет распространяться в стране.



Министр также заверил, что когда Литва получит дополнительные реагенты, медиков будут проверять более широкомасштабно.



В воскресенье вечером в Литву прибыла партия из 5 тыс. реагентов.



Правительство утверждает, что на данный момент заказано почти 200 тыс. реагентов. Граждан Литвы, вернувшихся из-за границы, будут изолировать в помещениях, которые назначат самоуправления, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране, сообщил в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Такой указ министр планирует объявить после оценки того, что часть вернувшихся литовцев не соблюдают требование самоизоляции на две недели и могут распространять вирус."Все возвращающиеся в Литву – а ведь должны вернуться еще несколько тысяч наших граждан – сразу после возвращения должны отправляться на карантин в помещения, предусмотренные самоуправлениями", – сказал в интервью радиостанции LRT А. Верига.Министр также обещает обязать магазины ограничивать потоки покупателей и обеспечить, чтобы они соблюдали дистанции.А. Верига утверждает, что от сознательности общества в вопросе избегания контактов будет зависеть, как быстро коронавирус будет распространяться в стране.Министр также заверил, что когда Литва получит дополнительные реагенты, медиков будут проверять более широкомасштабно.В воскресенье вечером в Литву прибыла партия из 5 тыс. реагентов.Правительство утверждает, что на данный момент заказано почти 200 тыс. реагентов. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии