«Меры, которые принимает церковь, научно обоснованны»: как в РПЦ борются с распространением коронавируса 🔊 Воспроизвести Прихожанка в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве РИА Новости © Сергей Пятаков



В православных храмах в России не намерены отменять богослужения, на которые собираются более 50 человек, а также препятствовать верующим прикладываться к мощам святых. В РПЦ считают, что вирус едва ли может передаваться в храме, а принимаемые меры предосторожности являются достаточными, чтобы избежать распространения инфекции. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.



— Какие меры принимает РПЦ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции?



— В РПЦ разработаны и приняты инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это всеобъемлющий документ, который содержит комплекс санитарно-эпидемиологических норм и требований, выполнение которых в приходах позволит всем людям, которые посещают богослужения, чувствовать себя в безопасности. Я хотел бы сказать, что самое главное и для верующих, и для неверующих — не поддаваться панике. Надо сохранять здравомыслие, спокойствие, соблюдать разумные требования и не доводить до абсурда реальность угрозы заражения этим заболеванием. — В РПЦ разработаны и приняты инструкции настоятелям приходов и подворий, игуменам и игуменьям в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это всеобъемлющий документ, который содержит комплекс санитарно-эпидемиологических норм и требований, выполнение которых в приходах позволит всем людям, которые посещают богослужения, чувствовать себя в безопасности. Я хотел бы сказать, что самое главное и для верующих, и для неверующих — не поддаваться панике. Надо сохранять здравомыслие, спокойствие, соблюдать разумные требования и не доводить до абсурда реальность угрозы заражения этим заболеванием. — Введены ли карантинные меры для священнослужителей, сотрудников храмов и прихожан?



— Наши рекомендации очень просты: если человек болеет, он должен подумать не только о себе самом, но и о безопасности окружающих его людей. При появлении симптомов любого инфекционного заболевания не стоит подвергать опасности заражения окружающих. Клирику или мирянину в таком случае лучше остаться дома ради любви к ближнему. У тех прихожан, кто заболел и нуждается в безотлагательном посещении священнослужителя, есть возможность пригласить священника домой. В этом случае угроза распространения любой инфекции, в том числе и коронавирусной, сведена на нет.



— Этой возможностью пользуются? Много ли людей, находящихся на карантине, зовут батюшку домой?



— Понятно, что прошло короткое время и статистика не обобщена, но, я думаю, это очень разумно и многие верующие такой возможностью воспользуются. Священнослужитель посещает дома и больных, и здоровых, соблюдает профилактические меры, которые предусмотрены. Существует также возможность причащения тех, кто находится в инфекционной больнице. По согласованию с администрацией больницы, это делается безопасным образом.



— Были ли уже такие случаи, когда граждане, у которых выявлен коронавирус и которые находятся в больнице, обращались к священникам?



— Мы такие случаи не регистрировали, но я могу со всей ответственностью заявить, что никакой священнослужитель не откажет человеку, находящемуся в инфекционной больнице, в возможности приобщиться к таинствам церкви. Так было всегда.



— Давайте поговорим о мерах предосторожности. Например, измеряют ли батюшкам и прихожанам температуру при входе в храм?



— В случае необходимости могут производиться замеры температуры. Например, в синодальном учреждении, где я работаю в отделе взаимодействия с обществом и СМИ, проводится замер температуры у сотрудников. Люди, которые чувствуют недомогание, остаются дома на больничном либо могут работать удалённо.



Думаю, возможность измерять температуру прихожанам существует. Любые меры требуют времени, чтобы они были введены в действие.



— В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России введён запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек. Коснётся ли данный запрет церковных мероприятий?



— Мне неизвестно о наложении запрета на проведение богослужений. Я думаю, что те меры, которые уже были приняты, достаточны для того, чтобы богослужения не становились дополнительным риском распространения инфекции. Более того, исторически церковь несла служение и при более серьёзных эпидемиях, которые приводили к многомиллионным жертвам. И даже в тех случаях, когда уровень санитарно-гигиенического благополучия и профилактики был намного ниже, церкви никогда не становились фактором массового заражения. В том числе и в советское время церкви не закрывались во время эпидемий.



— Выходит, что церковь не соблюдает распоряжения местных органов власти?



— Тот запрет, который я видел, касается досуговых мероприятий. Мне неизвестно про нормы, которые бы предполагали запрет богослужений, в том числе в храмах, где собираются более 50 человек.



— Многие пользователи соцсетей выражают недоумение тем, что, несмотря на карантинные меры, прихожане продолжают стоять в очередях к мощам, прикладываются к иконам и тем самым, возможно, способствуют распространению вируса. Как вы полагаете, имеет ли смысл введение запрета на подобные мероприятия? Действительно ли вы уверены, что обтирание спиртом после прикосновения к иконе спасает от коронавируса?



— Я думаю, что те меры, которые принимает церковь, научно обоснованны. Дезинфекция будет несомненно способствовать тому, чтобы не создавались дополнительные риски для распространения вируса. Хотел бы обратить внимание на то, что, например, в метро и в общественном транспорте концентрируется гораздо большее количество народу. Я бы хотел также подчеркнуть, что посещение церкви и участие в таинствах церкви — это для всех верующих людей вопрос их духовного состояния, вопрос, если хотите, их спасения. В ужесточении профилактических мер нет необходимости, поскольку нет понимания, что богослужение не является каким-то дополнительным фактором распространения инфекции.



—Вводились ли особые режимы богослужений в храмах РПЦ за рубежом — в странах, где был введён режим ЧП?



— Опыт разнообразный. Насколько мне известно, в Великобритании вообще не вводят никаких ограничений. Я знаю, что в любых странах, где есть приходы нашей церкви, максимально пытаются следовать разумным мерам, которые исходят от правительства этих государств. Меры очень серьёзные, беспрецедентные. Церковь всегда с вниманием относится к рационально обоснованным требованиям, касающимся всех сторон её жизни, начиная с санитарно-эпидемиологического благополучия и заканчивая пожарной безопасностью.



— К вопросу о других странах: как планируется проведение пасхальных мероприятий на территории Израиля?



— Все меры носят временный характер. Давайте дождёмся приближения Пасхи и тогда будем это обсуждать.



— Планирует ли РПЦ проводить богослужения и другие мероприятия для прихожан в онлайн-формате в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, введения ЧП на территории России? Имеются ли наработки в данной области? Сможет ли церковь продолжить работу в режиме онлайн? Есть у РПЦ вообще такая возможность?



— У нас есть храмы, из которых транслируются богослужения — это ориентировано на людей, которые не могут лично посещать храмы, например из-за инвалидности. Однако я думаю, что большинство наших верующих предпочитают лично посещать храмы. Для них это часть их жизни и, учитывая, что меры безопасности являются достаточными, наши верующие предпочитают приходить в храм.



— Многие люди сегодня переведены на карантин. По приказу руководства они не могут посещать церковь, даже будучи здоровыми. Есть и вернувшиеся из Европы, которые также находятся на карантине. Целесообразно ли организовывать онлайн-трансляции мероприятий для этой категории людей?



— Для тех, кто находится в ситуации принудительного карантина, и так есть трансляции — их можно найти в интернете.



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Патриарх Филарет назвал виновников во вспышке пандемии. Скриншот: YouTube/4 канал



Глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. По его мнению, гомосексуализм является злом, сообщает



Об этом он рассказал в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой".



"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал он.



При этом за однополые браки, утверждает Филарет, "Бог сжег Содом и Гоморру".



Но при этом причастие в храмах во время карантина прекращать не будут.



"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - подчеркнул он.



Напомним, глава Киевского патриархата Филарет обратился к верующим в связи с распространением коронавируса. По его словам, свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещение и другие не является средством распространения инфекции.



— Наши рекомендации очень просты: если человек болеет, он должен подумать не только о себе самом, но и о безопасности окружающих его людей. При появлении симптомов любого инфекционного заболевания не стоит подвергать опасности заражения окружающих. Клирику или мирянину в таком случае лучше остаться дома ради любви к ближнему. У тех прихожан, кто заболел и нуждается в безотлагательном посещении священнослужителя, есть возможность пригласить священника домой. В этом случае угроза распространения любой инфекции, в том числе и коронавирусной, сведена на нет.— Понятно, что прошло короткое время и статистика не обобщена, но, я думаю, это очень разумно и многие верующие такой возможностью воспользуются. Священнослужитель посещает дома и больных, и здоровых, соблюдает профилактические меры, которые предусмотрены. Существует также возможность причащения тех, кто находится в инфекционной больнице. По согласованию с администрацией больницы, это делается безопасным образом.— Мы такие случаи не регистрировали, но я могу со всей ответственностью заявить, что никакой священнослужитель не откажет человеку, находящемуся в инфекционной больнице, в возможности приобщиться к таинствам церкви. Так было всегда.— В случае необходимости могут производиться замеры температуры. Например, в синодальном учреждении, где я работаю в отделе взаимодействия с обществом и СМИ, проводится замер температуры у сотрудников. Люди, которые чувствуют недомогание, остаются дома на больничном либо могут работать удалённо.Думаю, возможность измерять температуру прихожанам существует. Любые меры требуют времени, чтобы они были введены в действие.— Мне неизвестно о наложении запрета на проведение богослужений. Я думаю, что те меры, которые уже были приняты, достаточны для того, чтобы богослужения не становились дополнительным риском распространения инфекции. Более того, исторически церковь несла служение и при более серьёзных эпидемиях, которые приводили к многомиллионным жертвам. И даже в тех случаях, когда уровень санитарно-гигиенического благополучия и профилактики был намного ниже, церкви никогда не становились фактором массового заражения. В том числе и в советское время церкви не закрывались во время эпидемий.— Тот запрет, который я видел, касается досуговых мероприятий. Мне неизвестно про нормы, которые бы предполагали запрет богослужений, в том числе в храмах, где собираются более 50 человек.— Я думаю, что те меры, которые принимает церковь, научно обоснованны. Дезинфекция будет несомненно способствовать тому, чтобы не создавались дополнительные риски для распространения вируса. Хотел бы обратить внимание на то, что, например, в метро и в общественном транспорте концентрируется гораздо большее количество народу. Я бы хотел также подчеркнуть, что посещение церкви и участие в таинствах церкви — это для всех верующих людей вопрос их духовного состояния, вопрос, если хотите, их спасения. В ужесточении профилактических мер нет необходимости, поскольку нет понимания, что богослужение не является каким-то дополнительным фактором распространения инфекции.— Опыт разнообразный. Насколько мне известно, в Великобритании вообще не вводят никаких ограничений. Я знаю, что в любых странах, где есть приходы нашей церкви, максимально пытаются следовать разумным мерам, которые исходят от правительства этих государств. Меры очень серьёзные, беспрецедентные. Церковь всегда с вниманием относится к рационально обоснованным требованиям, касающимся всех сторон её жизни, начиная с санитарно-эпидемиологического благополучия и заканчивая пожарной безопасностью.— Все меры носят временный характер. Давайте дождёмся приближения Пасхи и тогда будем это обсуждать.— У нас есть храмы, из которых транслируются богослужения — это ориентировано на людей, которые не могут лично посещать храмы, например из-за инвалидности. Однако я думаю, что большинство наших верующих предпочитают лично посещать храмы. Для них это часть их жизни и, учитывая, что меры безопасности являются достаточными, наши верующие предпочитают приходить в храм.— Для тех, кто находится в ситуации принудительного карантина, и так есть трансляции — их можно найти в интернете.Глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. По его мнению, гомосексуализм является злом, сообщает СТРАНА Об этом он рассказал в эфире программы "Честно с Ташей Трофимовой"."Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса", - сказал он.При этом за однополые браки, утверждает Филарет, "Бог сжег Содом и Гоморру".Но при этом причастие в храмах во время карантина прекращать не будут."Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - подчеркнул он.Напомним, глава Киевского патриархата Филарет обратился к верующим в связи с распространением коронавируса. По его словам, свершение церковных таинств, в частности причастия, Крещение и другие не является средством распространения инфекции. strana.ua russian.rt.com , https://russian.rt.com/russia/article/730560-mery-cerkov-rpc-koronavirus Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: церковь, контроль, РПЦ, карантин, распространение, коронавирус, богослужения — статья прочитана 176 раз Комментарии