TVP Info Польша : не только Донецк. Россия должна уйти также из Крыма

Очередная годовщина присоединения Крыма к России прошла без шумихи, но россияне начали в районе полуострова военные учения. Москва, по мнению польского издания, продолжает милитаризацию Крыма, а запад все меньше о нем воспоминает. И только Польша с упорством достойным лучшего применения кричит об агрессии и аннексии.
Шестая годовщина российской аннексии Крыма прошла практически незамеченной. Одна из причин этого кроется, конечно, в пандемии коронавируса. Свою роль сыграла также политика Москвы, ясно давшей понять, что она не намеревается вести какие-либо переговоры на тему возвращения этой территории. Запад, как кажется, уже смирился с нынешним положением дел и если даже он делает какие-то заявления, то только на тему ситуации в Донбассе. Польша, однако, не собирается сдаваться и продолжает напоминать на международных площадках о том, что следует усилить давление на Кремль, поскольку милитаризация Крыма, которой занимаются россияне, представляет опасность для всего региона.
То, что россияне начали на полуострове масштабные военные учения в шестую годовщину его аннексии, отнюдь не случайно. В Крыму и в Волгоградской области на юге России идут маневры с участием тысяч служащих воздушно-десантных войск. В мероприятии задействовали, как сообщает «Эхо Москвы», 1 500 военных, более 300 единиц боевой техники, военные и транспортные самолеты, вертолеты, десантные корабли, а также суда обеспечения Черноморского флота. Отрабатывается высадка десанта, а также отражение атаки противника с моря.
Учения в этом регионе идут постоянно. С того момента, как «зеленые человечки» захватили этот фрагмент украинской территории, россияне занялись его милитаризацией и «дисциплинированием» всех, кому не нравится российская власть. Протесты Запада на начальном этапе этого процесса действия не возымели. Сейчас тема фактически заглохла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследования жителей Крыма.
Время от времени появляется лишь информация об очередных репрессиях в отношении крымских татар. В Европейском парламенте о них вспоминают только депутаты из стран Восточно-Центральной Европы (в первую очередь Польши), но чаще всего они встречаются с полным безразличием своих западных коллег.
Это огромная ошибка, ведь проводя такую политику, мы фактически миримся с агрессивной политикой Кремля, тогда как она представляет угрозу для суверенитета Украины и всей нашей части Европы. Более того, в последнее время Россия, судя по всему, начала считать весь Черноморский регион сферой своего исключительного влияния, доказательством чего служило похищение украинских моряков.
Тактику свершившихся фактов Москва использует также в Грузии, которая в 2008 году подверглась жестокой российской атаке и лишилась в результате двух регионов. Сейчас россияне стараются оказать влияние на внутреннюю грузинскую политику и ослабить существующие в этом маленьком кавказском государстве прозападные тенденции. Кремль панически боится расширения НАТО и присоединения к нему балканских стран, Украины и Грузии, а поэтому Москва старается, используя свои влияния на Западе, остановить этот процесс. Таким же образом она реагирует на укрепление восточного фланга Альянса или наращивания численности американского военного контингента в Польше. Все это видит Варшава, которая однозначно поддерживает стремление Киева и Тбилиси обрести контроль над всей территорией своих стран, призывает увеличить выделяемый на НАТО объем средств и склоняет Вашингтон нарастить активность в Европе.
В шестую годовщину не признанного международным сообществом референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией польский МИД выступил с обращением, констатировав, что сложившаяся в этих регионах ситуация «представляет серьезную угрозу для международной безопасности», а также для «правового порядка, защищающего территориальную целостность и суверенитет всех государств».
«Мы решительно осуждаем незаконные действия, которые предпринимает Российская Федерация в целях закрепления осуществленной аннексии. Милитаризация Крымского полуострова, а также города Севастополя оказывают негативное влияние на уровень безопасности в Черноморском регионе, а ограничение свободного прохода через Керченский пролив является нарушением международного права», — заявляет польское внешнеполитическое ведомство.
По оценкам украинских властей, в Крыму и Донбассе без вести пропали 500 человек. Кроме того, на полуострове и на территории самой России в заключении незаконно удерживают более ста, а в Донбассе — примерно 180 граждан Украины (в том числе крымских татар). В прошлом году украинская сторона произвела обмен пленными с РФ и сепаратистами, очередной обмен может пройти в ближайшие недели.
Одновременно Киев заявляет, что Москве не следует надеяться на отказ Украины от стремления вернуть себе Крым в обмен на уступки по Донбассу. Стремясь акцентировать эту позицию, президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.
«Возвращение Крыма — это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира», — подчеркнул Зеленский.
Польское «нет» российским действиям на Украине влияет на подход к теме всего ЕС. Благодаря Варшаве до сих пор удается сохранять дипломатические и экономические санкции в отношении России, хотя звучат мнения (в первую очередь в Германии и Франции), что ограничительные меры неэффективны, а поэтому от них следует отказаться. Берлин и Париж, несмотря на санкции, укрепляют экономическое сотрудничество с Москвой, все чаще начиная продвигать интересы Кремля, самым ярким примером чего стало строительство газопровода «Северный поток — 2».
Наблюдающееся в последнее время сближение Вашингтона с Киевом (американцы предлагают украинцам военную, политическую, а также, возможно, в ближайшем будущем энергетическую поддержку) увеличивает шансы Украины на то, что она сможет защитить свой суверенитет, которому угрожает ее восточный сосед. Наращивание активности Соединенных Штатов в нашем регионе (проявляющееся, например, в содействии «Инициативе трех морей») позволит ускорить его развитие, повысить уровень безопасности, а также укрепить его позицию в контактах как с Западом, так и с Москвой.
Автор: Петар Петрович (Petar Petrović) для TVP.INFO, Польша, перевод ИноСМИ
Учения в этом регионе идут постоянно. С того момента, как «зеленые человечки» захватили этот фрагмент украинской территории, россияне занялись его милитаризацией и «дисциплинированием» всех, кому не нравится российская власть. Протесты Запада на начальном этапе этого процесса действия не возымели. Сейчас тема фактически заглохла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследования жителей Крыма.
Время от времени появляется лишь информация об очередных репрессиях в отношении крымских татар. В Европейском парламенте о них вспоминают только депутаты из стран Восточно-Центральной Европы (в первую очередь Польши), но чаще всего они встречаются с полным безразличием своих западных коллег.
Это огромная ошибка, ведь проводя такую политику, мы фактически миримся с агрессивной политикой Кремля, тогда как она представляет угрозу для суверенитета Украины и всей нашей части Европы. Более того, в последнее время Россия, судя по всему, начала считать весь Черноморский регион сферой своего исключительного влияния, доказательством чего служило похищение украинских моряков.
Тактику свершившихся фактов Москва использует также в Грузии, которая в 2008 году подверглась жестокой российской атаке и лишилась в результате двух регионов. Сейчас россияне стараются оказать влияние на внутреннюю грузинскую политику и ослабить существующие в этом маленьком кавказском государстве прозападные тенденции. Кремль панически боится расширения НАТО и присоединения к нему балканских стран, Украины и Грузии, а поэтому Москва старается, используя свои влияния на Западе, остановить этот процесс. Таким же образом она реагирует на укрепление восточного фланга Альянса или наращивания численности американского военного контингента в Польше. Все это видит Варшава, которая однозначно поддерживает стремление Киева и Тбилиси обрести контроль над всей территорией своих стран, призывает увеличить выделяемый на НАТО объем средств и склоняет Вашингтон нарастить активность в Европе.
В шестую годовщину не признанного международным сообществом референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией польский МИД выступил с обращением, констатировав, что сложившаяся в этих регионах ситуация «представляет серьезную угрозу для международной безопасности», а также для «правового порядка, защищающего территориальную целостность и суверенитет всех государств».
«Мы решительно осуждаем незаконные действия, которые предпринимает Российская Федерация в целях закрепления осуществленной аннексии. Милитаризация Крымского полуострова, а также города Севастополя оказывают негативное влияние на уровень безопасности в Черноморском регионе, а ограничение свободного прохода через Керченский пролив является нарушением международного права», — заявляет польское внешнеполитическое ведомство.
По оценкам украинских властей, в Крыму и Донбассе без вести пропали 500 человек. Кроме того, на полуострове и на территории самой России в заключении незаконно удерживают более ста, а в Донбассе — примерно 180 граждан Украины (в том числе крымских татар). В прошлом году украинская сторона произвела обмен пленными с РФ и сепаратистами, очередной обмен может пройти в ближайшие недели.
Одновременно Киев заявляет, что Москве не следует надеяться на отказ Украины от стремления вернуть себе Крым в обмен на уступки по Донбассу. Стремясь акцентировать эту позицию, президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.
«Возвращение Крыма — это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира», — подчеркнул Зеленский.
Польское «нет» российским действиям на Украине влияет на подход к теме всего ЕС. Благодаря Варшаве до сих пор удается сохранять дипломатические и экономические санкции в отношении России, хотя звучат мнения (в первую очередь в Германии и Франции), что ограничительные меры неэффективны, а поэтому от них следует отказаться. Берлин и Париж, несмотря на санкции, укрепляют экономическое сотрудничество с Москвой, все чаще начиная продвигать интересы Кремля, самым ярким примером чего стало строительство газопровода «Северный поток — 2».
Наблюдающееся в последнее время сближение Вашингтона с Киевом (американцы предлагают украинцам военную, политическую, а также, возможно, в ближайшем будущем энергетическую поддержку) увеличивает шансы Украины на то, что она сможет защитить свой суверенитет, которому угрожает ее восточный сосед. Наращивание активности Соединенных Штатов в нашем регионе (проявляющееся, например, в содействии «Инициативе трех морей») позволит ускорить его развитие, повысить уровень безопасности, а также укрепить его позицию в контактах как с Западом, так и с Москвой.
Автор: Петар Петрович (Petar Petrović) для TVP.INFO, Польша, перевод ИноСМИ