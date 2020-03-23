TVP Info Польша : не только Донецк. Россия должна уйти также из Крыма 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Макс Ветров



Очередная годовщина присоединения Крыма к России прошла без шумихи, но россияне начали в районе полуострова военные учения. Москва, по мнению польского издания, продолжает милитаризацию Крыма, а запад все меньше о нем воспоминает. И только Польша с упорством достойным лучшего применения кричит об агрессии и аннексии.



Шестая годовщина российской аннексии Крыма прошла практически незамеченной. Одна из причин этого кроется, конечно, в пандемии коронавируса. Свою роль сыграла также политика Москвы, ясно давшей понять, что она не намеревается вести какие-либо переговоры на тему возвращения этой территории. Запад, как кажется, уже смирился с нынешним положением дел и если даже он делает какие-то заявления, то только на тему ситуации в Донбассе. Польша, однако, не собирается сдаваться и продолжает напоминать на международных площадках о том, что следует усилить давление на Кремль, поскольку милитаризация Крыма, которой занимаются россияне, представляет опасность для всего региона. Шестая годовщина российской аннексии Крыма прошла практически незамеченной. Одна из причин этого кроется, конечно, в пандемии коронавируса. Свою роль сыграла также политика Москвы, ясно давшей понять, что она не намеревается вести какие-либо переговоры на тему возвращения этой территории. Запад, как кажется, уже смирился с нынешним положением дел и если даже он делает какие-то заявления, то только на тему ситуации в Донбассе. Польша, однако, не собирается сдаваться и продолжает напоминать на международных площадках о том, что следует усилить давление на Кремль, поскольку милитаризация Крыма, которой занимаются россияне, представляет опасность для всего региона.



Учения в этом регионе идут постоянно. С того момента, как «зеленые человечки» захватили этот фрагмент украинской территории, россияне занялись его милитаризацией и «дисциплинированием» всех, кому не нравится российская власть. Протесты Запада на начальном этапе этого процесса действия не возымели. Сейчас тема фактически заглохла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследования жителей Крыма.



Время от времени появляется лишь информация об очередных репрессиях в отношении крымских татар. В Европейском парламенте о них вспоминают только депутаты из стран Восточно-Центральной Европы (в первую очередь Польши), но чаще всего они встречаются с полным безразличием своих западных коллег.



Это огромная ошибка, ведь проводя такую политику, мы фактически миримся с агрессивной политикой Кремля, тогда как она представляет угрозу для суверенитета Украины и всей нашей части Европы. Более того, в последнее время Россия, судя по всему, начала считать весь Черноморский регион сферой своего исключительного влияния, доказательством чего служило похищение украинских моряков.



Тактику свершившихся фактов Москва использует также в Грузии, которая в 2008 году подверглась жестокой российской атаке и лишилась в результате двух регионов. Сейчас россияне стараются оказать влияние на внутреннюю грузинскую политику и ослабить существующие в этом маленьком кавказском государстве прозападные тенденции. Кремль панически боится расширения НАТО и присоединения к нему балканских стран, Украины и Грузии, а поэтому Москва старается, используя свои влияния на Западе, остановить этот процесс. Таким же образом она реагирует на укрепление восточного фланга Альянса или наращивания численности американского военного контингента в Польше. Все это видит Варшава, которая однозначно поддерживает стремление Киева и Тбилиси обрести контроль над всей территорией своих стран, призывает увеличить выделяемый на НАТО объем средств и склоняет Вашингтон нарастить активность в Европе.



В шестую годовщину не признанного международным сообществом референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией польский МИД выступил с обращением, констатировав, что сложившаяся в этих регионах ситуация «представляет серьезную угрозу для международной безопасности», а также для «правового порядка, защищающего территориальную целостность и суверенитет всех государств».



«Мы решительно осуждаем незаконные действия, которые предпринимает Российская Федерация в целях закрепления осуществленной аннексии. Милитаризация Крымского полуострова, а также города Севастополя оказывают негативное влияние на уровень безопасности в Черноморском регионе, а ограничение свободного прохода через Керченский пролив является нарушением международного права», — заявляет польское внешнеполитическое ведомство.



По оценкам украинских властей, в Крыму и Донбассе без вести пропали 500 человек. Кроме того, на полуострове и на территории самой России в заключении незаконно удерживают более ста, а в Донбассе — примерно 180 граждан Украины (в том числе крымских татар). В прошлом году украинская сторона произвела обмен пленными с РФ и сепаратистами, очередной обмен может пройти в ближайшие недели.



Одновременно Киев заявляет, что Москве не следует надеяться на отказ Украины от стремления вернуть себе Крым в обмен на уступки по Донбассу. Стремясь акцентировать эту позицию, президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.



«Возвращение Крыма — это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира», — подчеркнул Зеленский.



Польское «нет» российским действиям на Украине влияет на подход к теме всего ЕС. Благодаря Варшаве до сих пор удается сохранять дипломатические и экономические санкции в отношении России, хотя звучат мнения (в первую очередь в Германии и Франции), что ограничительные меры неэффективны, а поэтому от них следует отказаться. Берлин и Париж, несмотря на санкции, укрепляют экономическое сотрудничество с Москвой, все чаще начиная продвигать интересы Кремля, самым ярким примером чего стало строительство газопровода «Северный поток — 2».



Наблюдающееся в последнее время сближение Вашингтона с Киевом (американцы предлагают украинцам военную, политическую, а также, возможно, в ближайшем будущем энергетическую поддержку) увеличивает шансы Украины на то, что она сможет защитить свой суверенитет, которому угрожает ее восточный сосед. Наращивание активности Соединенных Штатов в нашем регионе (проявляющееся, например, в содействии «Инициативе трех морей») позволит ускорить его развитие, повысить уровень безопасности, а также укрепить его позицию в контактах как с Западом, так и с Москвой.



Автор: Петар Петрович (Petar Petrović) для TVP.INFO, Польша, перевод То, что россияне начали на полуострове масштабные военные учения в шестую годовщину его аннексии, отнюдь не случайно. В Крыму и в Волгоградской области на юге России идут маневры с участием тысяч служащих воздушно-десантных войск. В мероприятии задействовали, как сообщает «Эхо Москвы», 1 500 военных, более 300 единиц боевой техники, военные и транспортные самолеты, вертолеты, десантные корабли, а также суда обеспечения Черноморского флота. Отрабатывается высадка десанта, а также отражение атаки противника с моря.Учения в этом регионе идут постоянно. С того момента, как «зеленые человечки» захватили этот фрагмент украинской территории, россияне занялись его милитаризацией и «дисциплинированием» всех, кому не нравится российская власть. Протесты Запада на начальном этапе этого процесса действия не возымели. Сейчас тема фактически заглохла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследования жителей Крыма.Время от времени появляется лишь информация об очередных репрессиях в отношении крымских татар. В Европейском парламенте о них вспоминают только депутаты из стран Восточно-Центральной Европы (в первую очередь Польши), но чаще всего они встречаются с полным безразличием своих западных коллег.Это огромная ошибка, ведь проводя такую политику, мы фактически миримся с агрессивной политикой Кремля, тогда как она представляет угрозу для суверенитета Украины и всей нашей части Европы. Более того, в последнее время Россия, судя по всему, начала считать весь Черноморский регион сферой своего исключительного влияния, доказательством чего служило похищение украинских моряков.Тактику свершившихся фактов Москва использует также в Грузии, которая в 2008 году подверглась жестокой российской атаке и лишилась в результате двух регионов. Сейчас россияне стараются оказать влияние на внутреннюю грузинскую политику и ослабить существующие в этом маленьком кавказском государстве прозападные тенденции. Кремль панически боится расширения НАТО и присоединения к нему балканских стран, Украины и Грузии, а поэтому Москва старается, используя свои влияния на Западе, остановить этот процесс. Таким же образом она реагирует на укрепление восточного фланга Альянса или наращивания численности американского военного контингента в Польше. Все это видит Варшава, которая однозначно поддерживает стремление Киева и Тбилиси обрести контроль над всей территорией своих стран, призывает увеличить выделяемый на НАТО объем средств и склоняет Вашингтон нарастить активность в Европе.В шестую годовщину не признанного международным сообществом референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией польский МИД выступил с обращением, констатировав, что сложившаяся в этих регионах ситуация «представляет серьезную угрозу для международной безопасности», а также для «правового порядка, защищающего территориальную целостность и суверенитет всех государств».«Мы решительно осуждаем незаконные действия, которые предпринимает Российская Федерация в целях закрепления осуществленной аннексии. Милитаризация Крымского полуострова, а также города Севастополя оказывают негативное влияние на уровень безопасности в Черноморском регионе, а ограничение свободного прохода через Керченский пролив является нарушением международного права», — заявляет польское внешнеполитическое ведомство.По оценкам украинских властей, в Крыму и Донбассе без вести пропали 500 человек. Кроме того, на полуострове и на территории самой России в заключении незаконно удерживают более ста, а в Донбассе — примерно 180 граждан Украины (в том числе крымских татар). В прошлом году украинская сторона произвела обмен пленными с РФ и сепаратистами, очередной обмен может пройти в ближайшие недели.Одновременно Киев заявляет, что Москве не следует надеяться на отказ Украины от стремления вернуть себе Крым в обмен на уступки по Донбассу. Стремясь акцентировать эту позицию, президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.«Возвращение Крыма — это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира», — подчеркнул Зеленский.Польское «нет» российским действиям на Украине влияет на подход к теме всего ЕС. Благодаря Варшаве до сих пор удается сохранять дипломатические и экономические санкции в отношении России, хотя звучат мнения (в первую очередь в Германии и Франции), что ограничительные меры неэффективны, а поэтому от них следует отказаться. Берлин и Париж, несмотря на санкции, укрепляют экономическое сотрудничество с Москвой, все чаще начиная продвигать интересы Кремля, самым ярким примером чего стало строительство газопровода «Северный поток — 2».Наблюдающееся в последнее время сближение Вашингтона с Киевом (американцы предлагают украинцам военную, политическую, а также, возможно, в ближайшем будущем энергетическую поддержку) увеличивает шансы Украины на то, что она сможет защитить свой суверенитет, которому угрожает ее восточный сосед. Наращивание активности Соединенных Штатов в нашем регионе (проявляющееся, например, в содействии «Инициативе трех морей») позволит ускорить его развитие, повысить уровень безопасности, а также укрепить его позицию в контактах как с Западом, так и с Москвой.Автор: Петар Петрович (Petar Petrović) для TVP.INFO, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, польша, аналитика, ЕС, отношения — статья прочитана 221 раз Комментарии