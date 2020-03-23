Меркель отправилась на карантин 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Markus Schreiber



Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться на домашний карантин, сообщает



Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус.



"В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус", — говорится в сообщении кабмина.



Меркель собирается исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.



Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии. Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться на домашний карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус."В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус", — говорится в сообщении кабмина.Меркель собирается исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии. В частности, на две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.



В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.



Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, Китай, вирус, Меркель, пандемия, карантин — статья прочитана 116 раз Комментарии