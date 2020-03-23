Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться на домашний карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.
Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус.
"В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус", — говорится в сообщении кабмина.
Меркель собирается исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.
Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии.
В частности, на две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.
В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек.
В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек.