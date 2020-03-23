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Меркель отправилась на карантин

© AP Photo / Markus Schreiber


Канцлер Германии Ангела Меркель решила отправиться на домашний карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое правительство.

Меркель сообщили о том, что у делавшего ей в пятницу прививку врача обнаружили коронавирус.

"В этой связи канцлер приняла решение незамедлительно отправиться на домашний карантин. Она будет регулярно проходить исследование на коронавирус", — говорится в сообщении кабмина.

Меркель собирается исполнять свои служебные обязанности, находясь на карантине.

Ранее днем канцлер выступила перед журналистами в Берлине. Она рассказала об ужесточении мер, принятых ранее и направленных на ограничение свободного передвижения граждан в Германии.
В частности, на две недели гражданам разрешили появляться в общественных местах строго по двое или в сопровождении членов семьи, проживающих вместе. Выходить на улицу можно только для посещения работы, врачей, индивидуальных занятий спортом.

В начале недели правительство Германии обнародовало пакет мер по борьбе с коронавирусом. Закрывается большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и ряда других. Перестанут работать бары, клубы, театры и другие места общественного досуга.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 1948, превысив 18,6 тысячи, скончались в общей сложности 55 человек.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Германия, Китай, вирус, Меркель, пандемия, карантин
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добавлена сегодня, 23 марта, 09:00

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