Мэр Вильнюса понадеялся, что коронавирусом заболеют только бюрократы 🔊 Воспроизвести



Градоначальник подчеркнул, что если бы государственные ведомства были лучше готовы к чрезвычайным ситуациям, то предпринимателям не пришлось бы сейчас доставлять продовольствие нуждающимся, сообщает



"Работники министерства здравоохранения смогли повоспитывать и попугать нашу команду, что полученную нами помощь от бизнеса уже расследует Служба спецрасследований (STT) и Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) и что мы должны подумать об этом, прежде чем принимать ее", - сообщил он. Градоначальник подчеркнул, что если бы государственные ведомства были лучше готовы к чрезвычайным ситуациям, то предпринимателям не пришлось бы сейчас доставлять продовольствие нуждающимся, сообщает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сделал публичное замечание работникам Министерства здравоохранения, которые стали запугивать предпринимателей, бесплатно предоставляющих еду и напитки, штрафами и расследованиями. Он написал об этом в Facebook."Работники министерства здравоохранения смогли повоспитывать и попугать нашу команду, что полученную нами помощь от бизнеса уже расследует Служба спецрасследований (STT) и Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) и что мы должны подумать об этом, прежде чем принимать ее", - сообщил он. Градоначальник рассказал, что люди, работающие в мобильных пунктах проверки на COVID-19, а также волонтеры, сидят без продовольствия, поэтому город охотно принимает для них от предпринимателей воду и еду, которую те разносят по пунктам проверки.



"Один торговый центр подарил команде муниципалитета купоны на покупку продуктов. Мы заботимся и о людях, которые в больницах ждут результатов исследования, их в это время не кормят. Бизнес сплотился – предложения поступают ежедневно. Спасибо за это”, - рассказал Шимашюс.



Мэр отметил, что сложно поверить, что за это собирают наказывать людей. По словам градоначальника, Минздраву лучше направить энергию на обеспечение защитой врачей, а не на запугивание людей, которые работают сутками.



"Я прошу - дорогие бюрократы, больше не предупреждайте, не запугивайте наших людей, не мстите бизнесу за их помощь, которая не понадобилась бы, если бы все в литовской бюрократии работало совершенно и было ко всему подготовлено. Очень надеюсь, что если COVID-19 и подействует на кого-то в Литве, так это будет динозавр бюрократии, а не наши люди, и тем более не гражданская сознательность наших людей", - написал градоначальник.



В настоящий момент в республике установлено 105 случаев заражения коронавирусом. С 16 по 30 марта объявлен карантин, который в случае необходимости будет продлен.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается более 267 тысяч заболевших. Из них 11,2 тысячи умерли. Около 90 тысяч человек выздоровели. 11 марта заболевание было объявлено пандемией. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 171 раз Комментарии