Кабмин Литвы разрешил транзит иностранцев до четверга 🔊 Воспроизвести



В воскресенье правительство продлило периода транзита через Литву для иностранцев, возвращающихся на родину.



"До 00 часов 26 марта разрешается транзит лиц, возвращающихся в государства проживания через территорию Литвы без остановок, которые не являются необходимыми, при этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы", – заявила на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.



С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев.



Однако была возможность иностранцам вернуться на родину транзитом через Литву, сначала это действовало в течение трех дней, потом срок был продлен до конца этой неделе, а сейчас до 26 марта. В воскресенье правительство продлило периода транзита через Литву для иностранцев, возвращающихся на родину."До 00 часов 26 марта разрешается транзит лиц, возвращающихся в государства проживания через территорию Литвы без остановок, которые не являются необходимыми, при этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы", – заявила на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев.Однако была возможность иностранцам вернуться на родину транзитом через Литву, сначала это действовало в течение трех дней, потом срок был продлен до конца этой неделе, а сейчас до 26 марта. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: заключённые, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 84 раза Комментарии