Загрузка... Коронавирус плюс Армагеддон. Чем опасны братья-астероиды, которые летят к Земле 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Високосный 2020 год приготовил немало сюрпризов. Любители различного рода мистификаций уже нашли предсказания распространения коронавируса в высказываниях Ванги и Нострадамуса. Однако истинный конец света может настигнуть человечество совсем с другой стороны. В конце следующего месяца рядом с Землёй пролетит Убийца Планет. Лайф выяснил, насколько вероятно столкновение планеты с астероидом и какими будут его последствия.



Глыба размером с посёлок



29 апреля гигантский астероид длиной 1,7 километра и шириной более четырёх километров пролетит совсем близко к Земле. Гигантский космический объект называется Убийца Планет и пролетает не один. По данным NASA, которые приводят СМИ, компанию ему составит "младший брат". Два астероида — 1998 OH и 1998 OR2 — характеризуются как "потенциально опасные", поскольку их размеры "достаточно большие, чтобы привести к глобальным эффектам, если один из них столкнётся с Землёй". Високосный 2020 год приготовил немало сюрпризов. Любители различного рода мистификаций уже нашли предсказания распространения коронавируса в высказываниях Ванги и Нострадамуса. Однако истинный конец света может настигнуть человечество совсем с другой стороны. В конце следующего месяца рядом с Землёй пролетит Убийца Планет. Лайф выяснил, насколько вероятно столкновение планеты с астероидом и какими будут его последствия.29 апреля гигантский астероид длиной 1,7 километра и шириной более четырёх километров пролетит совсем близко к Земле. Гигантский космический объект называется Убийца Планет и пролетает не один. По данным NASA, которые приводят СМИ, компанию ему составит "младший брат". Два астероида — 1998 OH и 1998 OR2 — характеризуются как "потенциально опасные", поскольку их размеры "достаточно большие, чтобы привести к глобальным эффектам, если один из них столкнётся с Землёй". Умрёт ли человечество?



Фото © Shutterstock



Ответы на этот вопрос учёные дают самые разные. Однако в NASA всё же успокаивают, утверждая, что в апреле конца света ждать не стоит, сообщает



Вместе с тем для предотвращения этих угроз существуют большие научные центры, разбросанные по всему миру. Именно в них ежегодно собирают данные о падении на Землю космических тел.



По разным данным, каждый год около 500 метеоритов немногим больше полукилограмма падают на Землю. Большинство тонет в океане или сгорает в атмосфере, однако все они настолько малы, что остаются незамеченными.



С другой стороны, последствия столкновения Земли с таким большим космическим телом, как Убийца Планет, могут оказаться фатальными. Посмотреть на них можно на сайте "Столкновение: Земля!" (Impact: Earth!), созданном учёными из Purdue University и Лондонского королевского колледжа. Так, падение астероида диаметром 1300 метров в океан на скорости 38 километров в секунду приведёт к цунами и землетрясениям продолжительностью почти 20 минут.



На примере ещё одного астероида — 1997XF11, который пролетит рядом с Землёй в 2028 году — можно увидеть карту разрушительных последствий, если тот упадёт, например, в центре Испании. Его диаметр 1,6 километра, а скорость 48 000 километров в час.



Фото © Atresmedia



Первый круг обозначает область, в которой не останется ничего живого. Второй — жёлтый — ограничивает зону, где подавляющее большинство живых существ не спасётся, а если и выживет, то с весьма серьёзными последствиями для здоровья. Обитатели красного круга смогут остаться живыми с несколько большей долей вероятности. Зелёную зону ждут массовые разрушения. Наконец, фиолетовые и серые круги — это области, которые поразит взрывной волной: их ждут оглушительные звуки, мусор и пепел. Забегая вперёд — в случае падения на Землю такого астероида человечество ждёт судьба динозавров. Ответы на этот вопрос учёные дают самые разные. Однако в NASA всё же успокаивают, утверждая, что в апреле конца света ждать не стоит, сообщает ЛАЙФ . Астероиды не приблизятся к нашей планете ближе чем на пять миллионов километров, несмотря на то что траектория их полёта будет пролегать не так далеко от Земли.Вместе с тем для предотвращения этих угроз существуют большие научные центры, разбросанные по всему миру. Именно в них ежегодно собирают данные о падении на Землю космических тел.По разным данным, каждый год около 500 метеоритов немногим больше полукилограмма падают на Землю. Большинство тонет в океане или сгорает в атмосфере, однако все они настолько малы, что остаются незамеченными.С другой стороны, последствия столкновения Земли с таким большим космическим телом, как Убийца Планет, могут оказаться фатальными. Посмотреть на них можно на сайте "Столкновение: Земля!" (Impact: Earth!), созданном учёными из Purdue University и Лондонского королевского колледжа. Так, падение астероида диаметром 1300 метров в океан на скорости 38 километров в секунду приведёт к цунами и землетрясениям продолжительностью почти 20 минут.На примере ещё одного астероида — 1997XF11, который пролетит рядом с Землёй в 2028 году — можно увидеть карту разрушительных последствий, если тот упадёт, например, в центре Испании. Его диаметр 1,6 километра, а скорость 48 000 километров в час.Первый круг обозначает область, в которой не останется ничего живого. Второй — жёлтый — ограничивает зону, где подавляющее большинство живых существ не спасётся, а если и выживет, то с весьма серьёзными последствиями для здоровья. Обитатели красного круга смогут остаться живыми с несколько большей долей вероятности. Зелёную зону ждут массовые разрушения. Наконец, фиолетовые и серые круги — это области, которые поразит взрывной волной: их ждут оглушительные звуки, мусор и пепел. Забегая вперёд — в случае падения на Землю такого астероида человечество ждёт судьба динозавров. Загрузка... life.ru Категории: в мире, чп и криминал, образование Ключевые слова: космос, земля, астероид, опасность — статья прочитана 211 раз Комментарии