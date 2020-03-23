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БелАЭС готова к завозу ядерного топлива для пуска первого энергоблока



Станция прошла целевую проверку, в ходе которой были изучены сотни документов, подтверждающую техническую готовность оборудования и готовность персонала объекта, передает Sputnik Литва. Белорусская АЭС готова к завозу ядерного топлива для пуска первого энергоблока станции, сообщается на сайте Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Госатомнадзор сообщил, что БелАЭС прошла целевую проверку. Комиссия убедилась в том, что атомная станция может обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке.
Комиссия Госатомнадзора рассмотрела более 230 документов, подтверждающих техническую готовность оборудования и систем, а также готовность персонал станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

Учитывая требования МАГАТЭ, комиссия сформулировала для руководства станции ряд требований и предложений, которые должны быть реализованы до завоза топлива на площадку сооружения станции.

Споры вокруг запуска Белорусской АЭС

Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Именно выбором места для АЭС недовольны литовские власти.

С самого начала существования проекта Литва выступает категорически против него, обвиняя Минск в "небезопасном строительстве" и заявляя об "угрозе" БелАЭС для балтийской республики.

Кроме того, Вильнюс выступает против экспорта энергии с объекта. Этой зимой в Литве был принят закон, согласно которому электричество с БелАЭС не может поступать на рынок республики.

Литовские власти повсеместно призывают соседние республики не закупать энергию с "небезопасной станции" и на всех международных площадках пытаются обратить внимание на проблемную станцию.

Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса, или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, технологии, в Европе
Ключевые слова: правительство, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 23 марта, 12:00

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