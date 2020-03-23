В воскресенье в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее число – 143 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В воскресенье вечером в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество выявленных зараженных выросло до 143.



Министерство здравоохранения сообщило, что 11 случаев этой инфекции выявлены в Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем: один случай установлен у лица, вернувшегося из Соединенного Королевства, у девяти лиц были контакты у вернувшихся из Норвегии, еще один случай выявлен на Вильнюсском мобильном пункте.



Три случая выявлены в Каунасе – все мазки здесь получены с мобильных пунктов.



По прочим случаям ведутся эпидемиологические исследования.



Министерство также сообщило, что в воскресенье вечером самолет ВВС Литвы Spartan доставил из Бельгии 5 тыс. реагентов, предназначенных для анализов на коронавирус, они будут распределены между лабораториями страны.



В целом было заказано почти 200 тыс. реагентов, часть из них, как ожидается, должна прибыть в страну в ближайшее время. В воскресенье вечером в Литве были выявлены еще 14 случаев коронавируса, общее количество выявленных зараженных выросло до 143.Министерство здравоохранения сообщило, что 11 случаев этой инфекции выявлены в Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем: один случай установлен у лица, вернувшегося из Соединенного Королевства, у девяти лиц были контакты у вернувшихся из Норвегии, еще один случай выявлен на Вильнюсском мобильном пункте.Три случая выявлены в Каунасе – все мазки здесь получены с мобильных пунктов.По прочим случаям ведутся эпидемиологические исследования.Министерство также сообщило, что в воскресенье вечером самолет ВВС Литвы Spartan доставил из Бельгии 5 тыс. реагентов, предназначенных для анализов на коронавирус, они будут распределены между лабораториями страны.В целом было заказано почти 200 тыс. реагентов, часть из них, как ожидается, должна прибыть в страну в ближайшее время. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии