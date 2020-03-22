Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет 🔊 Воспроизвести



В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил



По данным службы гражданской защиты, катаклизм случился в воскресенье, в 06:43 по местному времени (08:43 мск). Эпицентр располагался в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров. После первого толчка 5,3 балла по шкале Рихтера последовали еще несколько, но меньшей силы.



В результате землетрясения пострадал 15-летний подросток, на которого упала часть фасада. Он находится в реанимации в критическом состоянии.



Армия и экстренные службы устраняют последствия. Материальный ущерб, нанесенный городу, пока не оценили.



По информации местных СМИ, жители некоторых районов Загреба остались без воды и электричества. Кроме того, представитель католического епископата сообщил, что "отломился верх южной башни Загребского кафедрального собора", также пострадали еще две церкви в черте города. В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил РИА Новости премьер-министр страны Андрей Пленкович.По данным службы гражданской защиты, катаклизм случился в воскресенье, в 06:43 по местному времени (08:43 мск). Эпицентр располагался в семи километрах севернее Загреба, на глубине десяти километров. После первого толчка 5,3 балла по шкале Рихтера последовали еще несколько, но меньшей силы.В результате землетрясения пострадал 15-летний подросток, на которого упала часть фасада. Он находится в реанимации в критическом состоянии.Армия и экстренные службы устраняют последствия. Материальный ущерб, нанесенный городу, пока не оценили.По информации местных СМИ, жители некоторых районов Загреба остались без воды и электричества. Кроме того, представитель католического епископата сообщил, что "отломился верх южной башни Загребского кафедрального собора", также пострадали еще две церкви в черте города. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: погибшие, землетрясение, Хорватия — статья прочитана 197 раз Комментарии