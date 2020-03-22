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Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал «странными» и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает RT.

«Это очень странные слова... Во-первых, у вас самих нехватка медикаментов. Если у вас и есть какая-то медицинская поддержка, то воспользуйтесь ею сами. А ещё вас, американцев, обвиняют в разработке вируса. Вам нельзя верить. Что будет, если медицина, которую вы доставите в Иран, поспособствуют развитию вируса?» — цитирует верховного лидера Mehr.

Он подчеркнул, что 40-летний опыт Ирана показывает, что страна способна преодолеть трудности на любом уровне.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна «отлично справляется».

18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире, здоровье
Ключевые слова: США, помощь, граница, Иран, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 22 марта, 13:20

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