Греческого митрополита арестовали за проведение богослужения во время карантина 🔊 Воспроизвести Фото © Православие.ru



Объясняя свой поступок, священнослужитель заявил, что до него ещё не дошли новости о запрете служб.



В Греции арестован митрополит Кифирский Серафим за богослужение во время режима карантина по коронавирусу, сообщает



Он провёл в полицейском участке несколько часов, были составлены соответствующие протоколы. Ожидается, что материалы дела против священнослужителя направят в прокуратуру.



Серафим в пятницу открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и позвал верующих на службу, несмотря на ограничения. Когда его арестовали, он заявил, что до него ещё не дошёл запрещающий циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.



Администрация острова Китира выступила против митрополита. Серафим заявил, что запрет един для всех и никому не позволяется стоять выше закона.



Напомним, в Греции число заражённых коронавирусом достигло 495 человек, умерло десять. В стране из-за пандемии CoViD-19 запрещены все общественные мероприятия, в том числе проведение богослужений. Объясняя свой поступок, священнослужитель заявил, что до него ещё не дошли новости о запрете служб.В Греции арестован митрополит Кифирский Серафим за богослужение во время режима карантина по коронавирусу, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание "Вима ортодоксиас".Он провёл в полицейском участке несколько часов, были составлены соответствующие протоколы. Ожидается, что материалы дела против священнослужителя направят в прокуратуру.Серафим в пятницу открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и позвал верующих на службу, несмотря на ограничения. Когда его арестовали, он заявил, что до него ещё не дошёл запрещающий циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.Администрация острова Китира выступила против митрополита. Серафим заявил, что запрет един для всех и никому не позволяется стоять выше закона.Напомним, в Греции число заражённых коронавирусом достигло 495 человек, умерло десять. В стране из-за пандемии CoViD-19 запрещены все общественные мероприятия, в том числе проведение богослужений. life.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Греция, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 124 раза Комментарии