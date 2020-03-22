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Греческого митрополита арестовали за проведение богослужения во время карантина
Объясняя свой поступок, священнослужитель заявил, что до него ещё не дошли новости о запрете служб.
В Греции арестован митрополит Кифирский Серафим за богослужение во время режима карантина по коронавирусу, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на издание "Вима ортодоксиас".
Он провёл в полицейском участке несколько часов, были составлены соответствующие протоколы. Ожидается, что материалы дела против священнослужителя направят в прокуратуру.
Серафим в пятницу открыл митрополичий Храм Распятия в городке Хора на острове Китира и позвал верующих на службу, несмотря на ограничения. Когда его арестовали, он заявил, что до него ещё не дошёл запрещающий циркуляр архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
Администрация острова Китира выступила против митрополита. Серафим заявил, что запрет един для всех и никому не позволяется стоять выше закона.
Напомним, в Греции число заражённых коронавирусом достигло 495 человек, умерло десять. В стране из-за пандемии CoViD-19 запрещены все общественные мероприятия, в том числе проведение богослужений.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Греция, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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