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Даля Грибаускайте возглавила Совет Фонда по борьбе с последствиями COVID-19
В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным. К настоящему моменту удалось собрать 44 тысячи евро, сообщает Sputnik Литва. Фонд поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, созданный главой Минфина Литвы Вилюсом Шапокой, будет курировать экс-президент республики Даля Грибаускайте. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минздрава.
Средства фонда будут направлены тем, кто больше всего в них нуждается. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным – на приобретение средств индивидуальной защиты, реагентов для выявления вируса и другого медицинского оборудования.
После этого потребность будет проанализирована и откорректирована, а общественность будут постоянно информировать о том, сколько денег собрано и для чего они используются.
К настоящему моменту фонд собрал 44 тысячи евро.
"Пришло время сосредоточиться и помочь друг другу. Сейчас вся наша помощь в первую очередь необходима медикам и больным. Поэтому мне приятно, что такой фонд работает и я могу внести в него свой вклад. Обмен и помощь никогда не были такими значимыми и важными", – заявила Грибаускайте.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
География: Литва
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