Даля Грибаускайте возглавила Совет Фонда по борьбе с последствиями COVID-19 🔊 Воспроизвести



В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным. К настоящему моменту удалось собрать 44 тысячи евро, сообщает



Средства фонда будут направлены тем, кто больше всего в них нуждается. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным – на приобретение средств индивидуальной защиты, реагентов для выявления вируса и другого медицинского оборудования.



После этого потребность будет проанализирована и откорректирована, а общественность будут постоянно информировать о том, сколько денег собрано и для чего они используются.



К настоящему моменту фонд собрал 44 тысячи евро.



"Пришло время сосредоточиться и помочь друг другу. Сейчас вся наша помощь в первую очередь необходима медикам и больным. Поэтому мне приятно, что такой фонд работает и я могу внести в него свой вклад. Обмен и помощь никогда не были такими значимыми и важными", – заявила Грибаускайте. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным. К настоящему моменту удалось собрать 44 тысячи евро, сообщает Sputnik Литва . Фонд поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, созданный главой Минфина Литвы Вилюсом Шапокой, будет курировать экс-президент республики Даля Грибаускайте. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минздрава.Средства фонда будут направлены тем, кто больше всего в них нуждается. В первую очередь собранные деньги пойдут на медицинскую помощь и помощь больным – на приобретение средств индивидуальной защиты, реагентов для выявления вируса и другого медицинского оборудования.После этого потребность будет проанализирована и откорректирована, а общественность будут постоянно информировать о том, сколько денег собрано и для чего они используются.К настоящему моменту фонд собрал 44 тысячи евро."Пришло время сосредоточиться и помочь друг другу. Сейчас вся наша помощь в первую очередь необходима медикам и больным. Поэтому мне приятно, что такой фонд работает и я могу внести в него свой вклад. Обмен и помощь никогда не были такими значимыми и важными", – заявила Грибаускайте. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: фонд, Китай, Грибаускайте, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 554 раза Комментарии