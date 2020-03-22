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Бывшего члена рабочей группы WADA отстранили за допинг

Фото: globallookpress


В организме 36-летнего велогонщика Джона Гливза обнаружили запрещенный анаболический стероид оксандролон, сообщает РБК.

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на четыре года за нарушение антидопинговых правил 36-летнего велогонщика Джона Гливза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гливз сдал положительную допинг-пробу на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс». В его организме обнаружили анаболический стероид оксандролон.

Ранее американец консультировал Федерацию велоспорта США по антидопинговой политике. Также он входил в рабочую группу Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения запрещенных препаратов в спорте.
В 2015 году Гливз выступал экспертом в допинговом деле американского велогонщика Лэнса Армстронга, дисквалифицированного пожизненно и лишенного семи побед на «Тур де Франс». Он написал несколько книг по истории допинга.

В настоящее время Гливз работает в Калифорнийском государственном университете, являясь доцентом кафедры кинезиологии (дисциплины, изучающей мышечное движение во всех его проявлениях). Он изучает влияние допинга на современный спорт с разных социокультурных точек зрения.
sportrbc.ru
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: допинг, велоспорт, ВАДА
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добавлена сегодня, 22 марта, 10:25

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