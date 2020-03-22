Продлевается транзит через Литву для иностранцев, возвращающих домой 🔊 Воспроизвести



В воскресенье правительство будет решать вопрос о продлении периода транзита через Литву для иностранцев.



Как сообщил Кабмин, в воскресенье планируется продлить транзитный период для граждан других стран, возвращающихся домой через Литву, до 24 марта.



"До этого времени разрешается транзит через Литовскую Республику лиц, возвращающихся в государства своего места жительства. Он должен осуществляться без остановок, не являющихся необходимыми", – говорится в сообщении.



После этого периода до конца карантина транзит иностранцев через Литву возможен только в поездах, идущих без остановок, за исключением необходимых, включая и международные дипломатические, консульские случаи.



О том, что транзитный период должен быть продлен, сообщил в интервью BNS в пятницу и президент Гитанас Науседа. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник. В воскресенье правительство будет решать вопрос о продлении периода транзита через Литву для иностранцев.Как сообщил Кабмин, в воскресенье планируется продлить транзитный период для граждан других стран, возвращающихся домой через Литву, до 24 марта."До этого времени разрешается транзит через Литовскую Республику лиц, возвращающихся в государства своего места жительства. Он должен осуществляться без остановок, не являющихся необходимыми", – говорится в сообщении.После этого периода до конца карантина транзит иностранцев через Литву возможен только в поездах, идущих без остановок, за исключением необходимых, включая и международные дипломатические, консульские случаи.О том, что транзитный период должен быть продлен, сообщил в интервью BNS в пятницу и президент Гитанас Науседа. Согласно нынешнему постановлению, этот коридор закроется в понедельник. По словам президента, этот вопрос в пятницу обсуждался с премьером.



С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев.



Жителям зарубежных государств предоставляет трехсуточный "гуманитарный коридор", по которому они могут пересечь Литву по дороге домой.



* * *



В субботу в 12.55 из Киева в Ригу отправился специальный поезд для граждан Балтийских стран, сообщила литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.



Поезд должен прибыть около 3 часов 50 минут в Вильнюс, а в 8 часов 30 минут – в Ригу.



Поезд предназначен для граждан Балтийских стран, у которых есть транзитные визы для пересечения Беларуси. По нынешним данным, поездом в Вильнюс прибудут около 30 граждан Литвы.



В Риге поезд заберет ожидающих отправления домой граждан Украины и в воскресенье, около 19.40 отправится в Киев.



По сообщению гендиректора пассажирской компании Литовских железных дорог LG keleiviams Линаса Баужиса, специальный поезд был организован в ответ на просьбу Украины при сотрудничестве железнодорожных компаний Литвы, Беларуси, Латвии и Украины.



"Мы приложим все усилия, чтобы люди в безопасности и удобно вернулись домой", – отметили Л. Баужис.



* * *



Двадцать четвертого марта, во вторник, организуется чартерный рейс для граждан Литвы из Осло в Вильнюс, сообщило министерство коммуникаций и транспорта.



Желающих просят регистрироваться заранее на сайте https://dat.dk/oslovilnius.



Рейс будет осуществлять авиакомпания DAT. Время отбытия из аэропорта Осло Гардермуэн намечено на 12 часов по норвежскому времени, а прибытие в Вильнюс – в 15.35 час. по литовскому времени.



Цена билета на человека с 8-микилограмовым ручным багажом составляет 390 евро. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 74 раза Комментарии