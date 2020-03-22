США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото: Брайан Смит / РИА Новости



США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте проекта Университета Джонса Хопкинса.



По данным на сегодня, 22 марта, на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились.



На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идут Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи) и Испания (25,4 тысячи). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,4 тысячи граждан. По данным на сегодня, 22 марта, на 5:56 по московскому времени, в Соединенных Штатах зарегистрировано 26574 случаев заражения. 336 человек умерли, 176 — излечились.На первом месте по количеству зараженных остается Китай, там заболели 81345 человек. За ним идут Италия (53,5 тысячи), США (26,5 тысячи) и Испания (25,4 тысячи). В числе стран с большим количеством зараженных также Германия (22,3 тысячи), Иран (20,6 тысячи) и Франция, где коронавирусная инфекция обнаружена у 14,4 тысячи граждан. 22 марта число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч. По последним данным, в мире инфицированы 306 395 человек. Всего зарегистрировано 13 031 смертей, 92 335 человек излечились.



Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Помимо Китая, заболевших выявили в 167 странах мира.



Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. Lenta.ru Категории: здоровье Ключевые слова: США, Китай, вирус, пандемия, коронавирус — статья прочитана 143 раза Комментарии