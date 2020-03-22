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La Stampa: почему в Италии столько жертв коронавируса?

© REUTERS, Policlinico Gemelli/Handout via REUTERS


Президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро ответил на ряд вопросов о коронавирусе. Он объяснил газете La Stampa, чем смертность отличается от летальности, почему в стране умирают столько больных и правда ли, что вирус угрожает только старикам.

После Китая Италия — вторая страна в мире по количеству зараженных коронавирусом. Такими темпами мы рискуем занять первое место по смертности, связанной с Covid-19.

Общее количество положительных результатов анализа — 35 713. Количество погибших — 2 978. Точнее, 8,3% от общих данных. После Китая Италия оказалась второй страной в мире по количеству заражений. И такими темпами она рискует занять первое место по количеству жертв Covid-19, болезни, вызванной новым видом коронавируса. Попытаемся понять, почему.
С чем связан столь высокий уровень летальных исходов в Италии?

Этим вопросом уже не первый день задаются эксперты. 18 марта на него отвечал президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро (Silvio Brusaferro): «В Италии средний возраст населения весьма значителен, и этот аспект может быть ключевым фактором в росте количества летальных исходов. Пожилые люди более уязвимы перед коронавирусом — это нам уже достоверно известно».

Почему более пожилые граждане в случае заражения коронавирусом умирают чаще других?

Среди пожилого населения (а каждый третий итальянец — старше 65 лет) более распространены обстоятельства, которые, как уточнил Брузаферро, «часто сопровождают нас в последние годы жизни». А именно: повышенное давление, ишемическая кардиомиопатия, диабет второго типа, мерцательная аритмия, нейродегенеративные заболевания, инсульты, рак и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В случае заражения Covid-19 клиническая картина у таких пациентов чаще обычного демонстрирует осложнения и стремительное развитие.

Цифры показывают, что от Covid-19 умирают главным образом пожилые люди?

Средний возраст итальянских пациентов, на данный момент умерших от Covid-19, составляет 79,5 лет. Согласно последнему докладу Высшего института здравоохранения, до 17 марта количество жертв Covid-19 младше 50 лет составило 17 человек. Во всех этих случаях, однако, речь шла о людях, уже страдавших тяжелыми заболеваниями (сердечно-сосудистыми, почечными, психиатрическими и метаболическими).

Можно ли объяснить более высокую смертность в Италии исключительно средним возрастом населения?

Нет, еще одно возможное объяснение связано с решением проводить анализ на коронавирус лишь у людей с наиболее тяжелыми симптомами. Таково указание министерства здравоохранения. В целом в Италии до вчерашнего дня была проведена 165 541 проверка. В Китае же вирус выявлялся в слизи и слюне и у пациентов с менее выраженными симптомами, которым не требовалась госпитализация.

«Мы видим очень высокий процент погибших, но в Италии коронавирус не более агрессивен, чем в Китае, — утверждал несколько дней назад Джованни Рецца (Giovanni Rezza), директор отделения инфекционных болезней Высшего института здравоохранения. Правда, на тот момент уровень смертности в Италии составлял 6,7%. — Подобное впечатление возникает из-за того, что анализы берутся только у больных с симптомами. Если бы тесты проводились для всех, включая тех, у кого нет симптомов, этот уровень был бы ниже».

Таким образом, количество погибших осталось бы неизменным, но увеличился бы знаменатель, то есть, общее количество заболевших. И в процентном соотношении показатель летальности стал бы ниже.

Каждое второе место в отделениях интенсивной терапии в Италии занимают пациенты с Covid-19 в наиболее тяжелом состоянии. Насколько это влияет на летальность?

Врачи, в первую очередь реаниматологи, повторяют это уже не первый день. Чем большему количеству пациентов требуется интенсивная терапия, тем больше вероятность роста числа летальных исходов. Давление на систему здравоохранения в этот беспрецедентный момент рискует сказаться на качестве лечения.

Вот почему людей постоянно призывают оставаться дома. Чем меньше людей обращаются в больницы, тем больше шанс вылечить тех, кто уже госпитализирован.

Все умершие от Covid-19 в Италии лежали в отделениях интенсивной терапии?

Нет, хотя на данный момент мы статистикой не располагаем.

«Было бы уместно предположить, что это так», — утверждает Брузаферро, не исключивший, однако, что летальные исходы могли регистрироваться и в других отделениях, куда определялись пациенты с Covid-19, а кто-то из них умер и дома.

Чем летальность отличается от смертности?

Уровень летальности определяется отношением количества умерших из-за болезни к общему числу заболевших. На сегодняшний день эти цифры в Италии выше, чем прогнозировалось, в том числе из-за условий выявления заболевших.

Если бы анализы проводились с большим охватом, уровень летальности был бы ниже. Уровень же смертности определяется отношением числа умерших от болезни к общей численности лиц, подверженных риску (то есть ко всему населению). Второй параметр более релевантен для оценки рисков для населения в ходе эпидемии.

Италия может стать страной с наибольшим количеством жертв Covid-19? Когда?

18 марта по всему полуострову в общей сложности 475 человек умерли из-за Covid-19. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв заболевания в Китае составляет 3 231. Отрыв от Италии — 253 человек. Это значит, что наша страна со дня на день станет государством с наибольшим количеством жертв коронавируса.

Автор: Фабио ди Тода (Fabio di Toda) для La Stampa, Италия, перевод ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 22 марта, 09:32

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