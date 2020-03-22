La Stampa: почему в Италии столько жертв коронавируса? 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Policlinico Gemelli/Handout via REUTERS



Президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро ответил на ряд вопросов о коронавирусе. Он объяснил газете La Stampa, чем смертность отличается от летальности, почему в стране умирают столько больных и правда ли, что вирус угрожает только старикам.



После Китая Италия — вторая страна в мире по количеству зараженных коронавирусом. Такими темпами мы рискуем занять первое место по смертности, связанной с Covid-19.



Общее количество положительных результатов анализа — 35 713. Количество погибших — 2 978. Точнее, 8,3% от общих данных. После Китая Италия оказалась второй страной в мире по количеству заражений. И такими темпами она рискует занять первое место по количеству жертв Covid-19, болезни, вызванной новым видом коронавируса. Попытаемся понять, почему. После Китая Италия — вторая страна в мире по количеству зараженных коронавирусом. Такими темпами мы рискуем занять первое место по смертности, связанной с Covid-19.Общее количество положительных результатов анализа — 35 713. Количество погибших — 2 978. Точнее, 8,3% от общих данных. После Китая Италия оказалась второй страной в мире по количеству заражений. И такими темпами она рискует занять первое место по количеству жертв Covid-19, болезни, вызванной новым видом коронавируса. Попытаемся понять, почему. С чем связан столь высокий уровень летальных исходов в Италии?



Этим вопросом уже не первый день задаются эксперты. 18 марта на него отвечал президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро (Silvio Brusaferro): «В Италии средний возраст населения весьма значителен, и этот аспект может быть ключевым фактором в росте количества летальных исходов. Пожилые люди более уязвимы перед коронавирусом — это нам уже достоверно известно».



Почему более пожилые граждане в случае заражения коронавирусом умирают чаще других?



Среди пожилого населения (а каждый третий итальянец — старше 65 лет) более распространены обстоятельства, которые, как уточнил Брузаферро, «часто сопровождают нас в последние годы жизни». А именно: повышенное давление, ишемическая кардиомиопатия, диабет второго типа, мерцательная аритмия, нейродегенеративные заболевания, инсульты, рак и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В случае заражения Covid-19 клиническая картина у таких пациентов чаще обычного демонстрирует осложнения и стремительное развитие.



Цифры показывают, что от Covid-19 умирают главным образом пожилые люди?



Средний возраст итальянских пациентов, на данный момент умерших от Covid-19, составляет 79,5 лет. Согласно последнему докладу Высшего института здравоохранения, до 17 марта количество жертв Covid-19 младше 50 лет составило 17 человек. Во всех этих случаях, однако, речь шла о людях, уже страдавших тяжелыми заболеваниями (сердечно-сосудистыми, почечными, психиатрическими и метаболическими).



Можно ли объяснить более высокую смертность в Италии исключительно средним возрастом населения?



Нет, еще одно возможное объяснение связано с решением проводить анализ на коронавирус лишь у людей с наиболее тяжелыми симптомами. Таково указание министерства здравоохранения. В целом в Италии до вчерашнего дня была проведена 165 541 проверка. В Китае же вирус выявлялся в слизи и слюне и у пациентов с менее выраженными симптомами, которым не требовалась госпитализация.



«Мы видим очень высокий процент погибших, но в Италии коронавирус не более агрессивен, чем в Китае, — утверждал несколько дней назад Джованни Рецца (Giovanni Rezza), директор отделения инфекционных болезней Высшего института здравоохранения. Правда, на тот момент уровень смертности в Италии составлял 6,7%. — Подобное впечатление возникает из-за того, что анализы берутся только у больных с симптомами. Если бы тесты проводились для всех, включая тех, у кого нет симптомов, этот уровень был бы ниже».



Таким образом, количество погибших осталось бы неизменным, но увеличился бы знаменатель, то есть, общее количество заболевших. И в процентном соотношении показатель летальности стал бы ниже.



Каждое второе место в отделениях интенсивной терапии в Италии занимают пациенты с Covid-19 в наиболее тяжелом состоянии. Насколько это влияет на летальность?



Врачи, в первую очередь реаниматологи, повторяют это уже не первый день. Чем большему количеству пациентов требуется интенсивная терапия, тем больше вероятность роста числа летальных исходов. Давление на систему здравоохранения в этот беспрецедентный момент рискует сказаться на качестве лечения.



Вот почему людей постоянно призывают оставаться дома. Чем меньше людей обращаются в больницы, тем больше шанс вылечить тех, кто уже госпитализирован.



Все умершие от Covid-19 в Италии лежали в отделениях интенсивной терапии?



Нет, хотя на данный момент мы статистикой не располагаем.



«Было бы уместно предположить, что это так», — утверждает Брузаферро, не исключивший, однако, что летальные исходы могли регистрироваться и в других отделениях, куда определялись пациенты с Covid-19, а кто-то из них умер и дома.



Чем летальность отличается от смертности?



Уровень летальности определяется отношением количества умерших из-за болезни к общему числу заболевших. На сегодняшний день эти цифры в Италии выше, чем прогнозировалось, в том числе из-за условий выявления заболевших.



Если бы анализы проводились с большим охватом, уровень летальности был бы ниже. Уровень же смертности определяется отношением числа умерших от болезни к общей численности лиц, подверженных риску (то есть ко всему населению). Второй параметр более релевантен для оценки рисков для населения в ходе эпидемии.



Италия может стать страной с наибольшим количеством жертв Covid-19? Когда?



18 марта по всему полуострову в общей сложности 475 человек умерли из-за Covid-19. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв заболевания в Китае составляет 3 231. Отрыв от Италии — 253 человек. Это значит, что наша страна со дня на день станет государством с наибольшим количеством жертв коронавируса.



Автор: Фабио ди Тода (Fabio di Toda) для La Stampa, Италия, перевод Этим вопросом уже не первый день задаются эксперты. 18 марта на него отвечал президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро (Silvio Brusaferro): «В Италии средний возраст населения весьма значителен, и этот аспект может быть ключевым фактором в росте количества летальных исходов. Пожилые люди более уязвимы перед коронавирусом — это нам уже достоверно известно».Среди пожилого населения (а каждый третий итальянец — старше 65 лет) более распространены обстоятельства, которые, как уточнил Брузаферро, «часто сопровождают нас в последние годы жизни». А именно: повышенное давление, ишемическая кардиомиопатия, диабет второго типа, мерцательная аритмия, нейродегенеративные заболевания, инсульты, рак и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). В случае заражения Covid-19 клиническая картина у таких пациентов чаще обычного демонстрирует осложнения и стремительное развитие.Средний возраст итальянских пациентов, на данный момент умерших от Covid-19, составляет 79,5 лет. Согласно последнему докладу Высшего института здравоохранения, до 17 марта количество жертв Covid-19 младше 50 лет составило 17 человек. Во всех этих случаях, однако, речь шла о людях, уже страдавших тяжелыми заболеваниями (сердечно-сосудистыми, почечными, психиатрическими и метаболическими).Нет, еще одно возможное объяснение связано с решением проводить анализ на коронавирус лишь у людей с наиболее тяжелыми симптомами. Таково указание министерства здравоохранения. В целом в Италии до вчерашнего дня была проведена 165 541 проверка. В Китае же вирус выявлялся в слизи и слюне и у пациентов с менее выраженными симптомами, которым не требовалась госпитализация.«Мы видим очень высокий процент погибших, но в Италии коронавирус не более агрессивен, чем в Китае, — утверждал несколько дней назад Джованни Рецца (Giovanni Rezza), директор отделения инфекционных болезней Высшего института здравоохранения. Правда, на тот момент уровень смертности в Италии составлял 6,7%. — Подобное впечатление возникает из-за того, что анализы берутся только у больных с симптомами. Если бы тесты проводились для всех, включая тех, у кого нет симптомов, этот уровень был бы ниже».Таким образом, количество погибших осталось бы неизменным, но увеличился бы знаменатель, то есть, общее количество заболевших. И в процентном соотношении показатель летальности стал бы ниже.Врачи, в первую очередь реаниматологи, повторяют это уже не первый день. Чем большему количеству пациентов требуется интенсивная терапия, тем больше вероятность роста числа летальных исходов. Давление на систему здравоохранения в этот беспрецедентный момент рискует сказаться на качестве лечения.Вот почему людей постоянно призывают оставаться дома. Чем меньше людей обращаются в больницы, тем больше шанс вылечить тех, кто уже госпитализирован.Нет, хотя на данный момент мы статистикой не располагаем.«Было бы уместно предположить, что это так», — утверждает Брузаферро, не исключивший, однако, что летальные исходы могли регистрироваться и в других отделениях, куда определялись пациенты с Covid-19, а кто-то из них умер и дома.Уровень летальности определяется отношением количества умерших из-за болезни к общему числу заболевших. На сегодняшний день эти цифры в Италии выше, чем прогнозировалось, в том числе из-за условий выявления заболевших.Если бы анализы проводились с большим охватом, уровень летальности был бы ниже. Уровень же смертности определяется отношением числа умерших от болезни к общей численности лиц, подверженных риску (то есть ко всему населению). Второй параметр более релевантен для оценки рисков для населения в ходе эпидемии.18 марта по всему полуострову в общей сложности 475 человек умерли из-за Covid-19. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии. Сейчас, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество жертв заболевания в Китае составляет 3 231. Отрыв от Италии — 253 человек. Это значит, что наша страна со дня на день станет государством с наибольшим количеством жертв коронавируса.Автор: Фабио ди Тода (Fabio di Toda) для La Stampa, Италия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 155 раз Комментарии