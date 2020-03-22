Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой 🔊 Воспроизвести Ангела Меркель расплачивается на кассе картой. Фото: rtl.de



Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора. Расплатилась на кассе она кредитной картой.



Как передает



Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.



"Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте практически невозможно", - утверждают журналисты.



Фото: rtl.de



Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины". Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора. Расплатилась на кассе она кредитной картой.Как передает СТРАНА со ссылкой на RTL, канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa."Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте практически невозможно", - утверждают журналисты.Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины". strana.ua Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, магазин, контроль, Меркель, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 227 раз Комментарии