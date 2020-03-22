|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Меркель в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой
Канцлер Германии Ангела Меркель во время разгула коронавируса Covid-19 пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без респиратора. Расплатилась на кассе она кредитной картой.
Как передает СТРАНА со ссылкой на RTL, канцлера достаточно часто можно встретить в этом супермаркете.
Одета Меркель была в привычный для себя синий брючный костюм. А в корзине для продуктов политика, помимо туалетной бумаги, были четыре бутылки вина Ricossa.
"Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте практически невозможно", - утверждают журналисты.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала людей серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Главный посыл обращения Меркель к нации - "не ведите себя беспечно, не способствуйте распространению вируса, нужно выиграть время для создания вакцины".
strana.ua
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Германия, магазин, контроль, Меркель, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|