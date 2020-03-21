Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Remo Casilli



Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает



Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию коронавирусу.



Путин в телефонном разговоре с Конте выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой.



"Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры", — говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию коронавирусу.Путин в телефонном разговоре с Конте выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой."Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры", — говорится в сообщении. Москва собирается поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Также планируется направить в Италию бригады российских специалистов.



"Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил", — сообщила пресс-служба Кремля.



Премьер-министр Италии выразил благодарность России за помощь и поддержку в столь непростое время.



Ситуация с коронавирусом в Италии



Ранее днем стало известно, что в Италии за сутки зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения. Число жертв выросло на 793 и составило 4825 человек.



За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их стало 6062.



В настоящее время коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки показатель вырос на 4,8 тысячи человек.



Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тысячи. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 132 раза Комментарии