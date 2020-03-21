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Путин выразил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

© REUTERS / Remo Casilli


Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию коронавирусу.

Путин в телефонном разговоре с Конте выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой.

"Условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры", — говорится в сообщении.
Москва собирается поставить в страну средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции и медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Также планируется направить в Италию бригады российских специалистов.

"Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил", — сообщила пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Италии выразил благодарность России за помощь и поддержку в столь непростое время.

Ситуация с коронавирусом в Италии

Ранее днем стало известно, что в Италии за сутки зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения. Число жертв выросло на 793 и составило 4825 человек.

За сутки выздоровели 943 пациента, теперь их стало 6062.

В настоящее время коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки показатель вырос на 4,8 тысячи человек.

Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 53 тысячи.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 21 марта, 22:28

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